Реакция четырёхлетнего мальчика, повстречавшегося с диснеевскими героинями, взорвала Сеть

Все сошлись во мнении, что Бернардо – настоящий джентльмен. Фото: стоп-кадр видео

Более 30 миллионов пользователей Интернета просмотрели ролик, снятый и выложенный в сеть жительницей американской Флориды.

Ванесса Гюдер опубликовала на своей странице в TikTok кадры из диснеевского парка развлечений, куда она впервые повезла своего маленького сына Бернардо.

Первым делом мальчик попросил купить ему кепку с ушами как у Микки Мауса. После посещения аттракционов Бернардо стал наблюдать за парадом героев диснеевских мультиков: по главной аллее парка сначала проехала Белоснежка, затем другие героини анимационных картин. Разумеется, это были актеры, облаченные в костюмы мультяшных героев. В диснеевских парках, расположенных в разных странах мира, такие парады проводятся раз в несколько часов, чтобы посетители могли поприветствовать своих любимых персонажей и сфотографироваться с ними.

Ванесса, стоявшая позади сына, с умилением увидела, как Бернардо стал приветствовать своих любимых героинь, каждый раз снимая свой головной убор, так, как это принято правилами хорошего тона. Она стала снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

Видео стало вирусным, и люди со всего света немедленно принялись его комментировать. Все сошлись во мнении, что Бернардо – настоящий джентльмен.

Ванесса рассказала, что ее сын обожает мультфильмы компании Диснея, особенно «Красавицу и чудовище» и «Историю игрушек». Она заверяет, что никогда не говорила Бернардо, что мужчинам нужно снимать головной убор перед женщинами.