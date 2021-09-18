Россияне за 2021 год спустили 35 миллионов долларов в соцсетях

Больше всего денег россиян получает ВКонтакте Фото: Михаил ФРОЛОВ

На платные сервисы, эксклюзивный контент и прочие услуги соцсетей и стриминговых сервисов только за первую половину 2021 года жители России потратили 35 миллионов долларов (около 2,5 миллиарда рублей). Такие выводы исследователей международной платформы AppAnie публикует Content Review.

Больше всего денег россиян получает ВКонтакте. Причем эта соцсеть в лидерах с 2017 года. VK с охватом аудитории 200 миллионов получают прибыль от рекламы, создания аккаунтов для организаций и другого. На втором месте уже третий год оказывается IVI, работающая на рынке онлайн-видео. Третья ступень у видеохостинга YouTube. Одноклассники спустились на пятое место, хотя ранее были в тройке самых популярных приложений на российском рынке.

Пользователи соцсетей во всем мире за полгода потратили на них 3,2 миллиарда долларов. Самый максимальный показатель в США - $974 млн, что почти в 30 раз больше, чем в России. Затем идет Япония с $581 млн.

Самыми скачиваемыми приложениями в России во втором квартале 2021 года стали TikTok, Telegram, GetContact и WhatsApp Messenger.