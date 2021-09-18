«Ничего подобного не видел»: Коллеги Михаила Пореченкова опровергают драку артиста в аэропорту Салехарда

Перед пандемией Михаил Пореченков блеснул в главной роли в комедии. Фото: кадр сериала «Полярный».

Несколько лет назад народный артист России Михаил Пореченков жаловался на дискриминацию со стороны продюсеров — либерально настроенные киноделы, сочувствующие Украине, объявили негласный «бан» на приглашение актера в проекты. Ведь он не раз поддерживал возвращение Крыма в состав России, бывал на Донбассе и дружит с ополченцами. Дошло до того, что Михаила снимали с уже утвержденных ролей, что со звездами такого уровня случается крайне редко. И то в случае форс-мажора.

— Стали снимать с ролей, — признавался kp.ru артист на съемках продолжения сериала «Агент национальной безопасности» в Петербурге. — С утвержденных проектов. Мне просто сообщают, что роль отдали другому человеку. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Потом я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места. Что поделать.

— Вас это огорчает или вы были готовы?

— Нет, меня это не смущает. Значит, так надо.

Несколько лет назад Михаил Пореченков жаловался на дискриминацию со стороны продюсеров. Фото: кадр из сериала «Свет в твоем окне»

Но прошло время, Михаил перетерпел — и вернулся в дело. Нашлись те, кто не стал губить карьеру артиста только за его мнение. Перед пандемией он блеснул в главной роли в комедийном сериале «Полярный» (второй сезон скоро выйдет в эфир). Затем был сериал «Анна Николаевна». Главные роли в проектах «Свет в твоем окне», «Случайный кадр» и «Сержант».

В настоящее время Пореченков снимается в сериале «Чайки», посвященном российским волейболисткам. Он играет персонажа, как две капли воды похожего на легендарного советского и российского тренера Николая Карполя.

Пореченков снимается в кино, посвященном российским волейболисткам. Фото: кадр сериала «Чайки»

И параллельно ездит по стране с концертами. Например, вместе с дирижером Юрием Башметом по Ямалу — с ансамблем «Солисты Москвы». Михаил Пореченков читает пронзительные стихи Владимира Маяковского под музыку Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Выступления проходят в нескольких северных городах, поэтому перемещаются артисты на самолете. И вот во время одного из перелетов, как говорят, и произошел конфликт Пореченкова с кем-то из пассажиров.

Гастроли Пореченкова проходят совместно с дирижером Юрием Башметом. Фото: Instagram администрации Ноябрьска

—Вместе с остальными артистами он вылетал регулярным рейсом из Салехарда в Ноябрьск, — сообщили очевидцы. — В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

До полиции дело не дошло, значит инцидент был незначительным. Сам Михаил на звонки не отвечает и никак не комментирует произошедшее. А его коллеги из соображений солидарности, конечно, уверяют, что ничего такого не было.

— Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, — заверила директор культурно-делового центра Ямало-Ненецкого автономного округа Мария Славина. — Никаких инцидентов не было.

То же самое утверждает и Михаил Королев, директор артиста: «Первый раз об этом слышу».

Аналогичную позицию занял и директор Юрия Башмета.

— У нас прошли три концерта с Мишей, все было замечательно и ничего подобного никто не видел, особенно в аэропорту Салехарда, — отметил он. — Есть ощущение, что это фейк.

Однако дыма без огня не бывает. Не мог же кто-то из пассажиров просто так выдумать, что подрался со звездой всероссийского масштаба. Зачем? Менеджмент мог действительно не видеть драки, потому что Пореченкова могли доставлять ВИП-трансфером, отдельно ото всей группы. Не ходили же все участники гастролей толпой или гуськом. Поскольку камер в трансферном салехардском автобусе (или маршрутке), разумеется, не было, однозначно подтвердить или опровергнуть происшествие невозможно. Разве что если не всплывет любительская съемка конфликта.