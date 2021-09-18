ПАСЕ сократила свою миссию на парламентских выборах в России до пяти наблюдателей из-за коронавируса

17-19 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной Думы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решив прибыть на российские парламентские выборы миссией в количестве пяти наблюдателей вместо ранее оговоренных и запланированных двадцати двух Парламентская Ассамблея Совета Европы тем самым признала наличие в России эпидемиологического риска заболевания КОВИД. О чем честно призналась в пресс-релизе, размещенном пресс-службой ПАСЕ на сайте организации, отметив, что решение о сокращении миссии принято в связи с текущей напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Напомним, когда что еще летом Бюро по демократически институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ было предложено ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки сократить состав миссии с заявленных ею 500 участников (из них 80 долгосрочных) до 50. В ответ БДИПЧ, а затем и Парламентская ассамблея ОБСЕ предпочли громко хлопнуть дверью, заявив в начале августа о полном отказе от направления миссий наблюдения на выборы депутатов Госдумы. Теперь очевидно, что упорствуя в своем желании самим определять численность своих миссий, господа из ОБСЕ проявили полное непонимание реальной картины санитарно-эпидемиологической обстановки, граничащее с безответственностью за здоровье своих несостоявшихся наблюдателей. По прошествии полутора месяцев иные европейские структуры в лице ПАСЕ уже сами отказываются от имеющихся возможностей в международном наблюдении, максимально сужая состав миссии.

Между тем вопрос санитарно-эпидемиологической безопасности международных наблюдателей - это вопрос как их собственной безопасности, так и страховка от приезда в Россию инфицированных наблюдателей, которые невольно могут стать источниками распространения «привезенного с собой» вируса среди россиян. Известно, что несмотря на предпринимаемые прививочные меры и регулярные ковид-тесты,

у нескольких прибывших в Россию международных наблюдателей и экспертов из различных стран выявился положительный тест КОВИД – причем как по прибытии, так и в первые дни работы. Так что угроза инфицирования оказалась вполне реальной, и учет эпидемиологической ситуации и предпринятые строгие меры безопасности отнюдь не являются лишними.