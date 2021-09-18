Масштаб кризиса с поставками природного газа в Европу станет понятным лишь летом 2022

Цена на газ бьет все рекорды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на газ бьет все рекорды. Речь идет о фьючерсных контрактах и закупках по спотовым ценам на хабах. Долгосрочных международных контрактов на поставки газа это не касается. И "Газпром" выполняет все свои обязательства по этим контрактам в полном объеме. Но дефицит этого вида углеводородов приведет к повышению цен на гигантское количество конечной продукции во всем мире. Ткани, пластмассы, краски, масла, сталь, стекло – все это производят сейчас с использованием природного газа.

Даже корма для животных и рыб в промышленных масштабах получают, скармливая газ специальным бактериям. Так что наличие газа – это вопрос не только теплой спальни или приготовления пищи способом, альтернативным костру в квартире. Но самый "больной" участок в связи с этой проблемой – это производство аммиачных удобрений. Которые используют в гигантских масштабах для повышения урожайности и стойкости растений к воздействиям внешней среды.

И тут уже полетели первые ласточки. Один из крупнейших производителей таких удобрений компания CF Industries Holdings была вынуждена закрыть в Великобритании два своих производственных комплекса в городах Биллингем и Инс. Причина – высокие цены на природный газ, делающие производство нерентабельным и несущие убытки. Убытки от остановки предприятий, кстати, в таких условиях меньше, чем от производства удобрений. Снижают производство и компании Achema в Литве, Fertiberia в Испании и OCI в Нидерландах. А крупный международный производитель в этой области компания Yara объявила о сокращении производства в Европе аммиачной продукции на 40%.

В таких условиях цена для Белоруссии в 128 долларов за тысячу кубов, как было объявлено после встречи Путина и Лукашенко, является настоящим подарком для белорусской химической промышленности, у которой остается, по сути, единственный конкурент, российский химпром. Тем более, что как заявил известный отечественный экономист Михаил Хазин, дело может дойти и до прекращения поставок сырья для химических заводов в Европе.

- У нас строятся совершенно колоссальные газохимические и нефтехимические заводы. Мы скоро им перестанем поставлять газ, который сейчас идет как химическое сырье. Вы хотите делать продукцию из него? Покупайте у нас эту продукцию… «Так у нас есть свои заводы»… Хорошо, обеспечивайте их своим газом, - заявил Хазин в одном из последних интервью. - Нету газа? Закрывайте заводы.

Безусловно, до такого исхода дело дойдет вряд ли, но в любом случае стоит отметить, что это исключительно Европа своими санкциями и противодействием России довела дело до нынешней ситуации. Когда наша страна стала на путь импортозамещения и развития относительно новых целых отраслей в собственной экономике.

А вот украинскому химпрому может прийти окончательный и бесповоротный… ну, вы поняли. Незалежный химпром не выдержит конкуренции даже с молдавским.

- Давайте далеко ходить не будем, привожу данные таможни. По августу месяцу средняя таможенная стоимость импортного газа была 479 долларов. Значит, это – и та цена, по которой и внутренние частные добытчики, которые добывают порядка пяти миллиардов кубов в год, по которой частные добытчики будут продавать промышленности, - заявил на днях украинский эксперт энергетических рынков Валентин Землянский. - Ну и, скажите, пожалуйста, как украинская химия, например, Фирташа должна будет конкурировать с химией Белорусской, которая получила газ на следующий год по 128 долларов, с точки зрения сырья.

В итоге всей нынешней вакханалии, даже если она вдруг очень быстро закончится (что очень маловероятно) все это сработает на установление прочных и долгосрочных отношений европейских компаний-потребителей с поставщиком. Кончено, по логике. Если же верх одержат, как в последние годы, политическая конъюнктура, то грядущее повышение цен на то же продовольствие одним будущим летом не ограничится. И ценовые рекорды станут повседневностью в Европе не только на рынке газа.

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