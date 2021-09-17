Миллер ожидает, что цены на газ в Европе снова побьют рекорды

Отставание в закачке газа в Европу наверстать едва ли удастся Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе, скорее всего, продолжат бить рекорды, спрогнозировал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса в пятницу, 17 сентября.

По его словам, это связано с крупным отставанием закачки газа в европейские хранилища, которое достигло 22,9 млрд кубометров.

"Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать", - отметил Алексей Миллер.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 15 сентября цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 964 долларов за тысячку кубов. На следующий день произошло снижение до 735 долларов за тысячу кубических метров.