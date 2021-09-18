Клоуны, "фокусники" и обычные провокаторы

Впереди еще воскресенье, когда народ пойдет голосовать, подчищая собственную нерасторопность Фото: Олег ЗОЛОТО

Старую солдатскую присказку про службу и цирк пора переиначивать на новый лад: "Кто на выборы ходил, тот в цирке не смеется". На многочисленных аренах избирательных участков клоуны сменяются фокусниками, впрочем, не столь безобидными и артистичными, как в цирке. Многочисленные настоящие и псевдонезависимые наблюдатели, находящиеся на избирательных участках, свидетельствуют о настоящих и фейковых нарушениях в ходе голосования. Настоящие настолько мелки и малочисленны, что просто тонут в море натяжек, подтасовок и откровенных фейков и просто забавных случаях.

Забавное происшествие случилось в Ялте. Там на избирательный участок пришел "конь в пальто". Но, поскольку предъявил не усы и хвост, а настоящие документы зарегистрированного на участке избирателя, то смог осуществить свое волеизъявление. Напомним, днем раньше сыровар Олег Сирота прибыл на участок в сопровождении козы (или, наоборот), а на еще одном избирательном участке процесс голосования пришлось прервать, поскольку господин избиратель пришел голосовать с енотом, которого и выпустил. Енота ловили целых семь минут, но общими усилиями справились. Хорошо еще, что никто не додумался привести ручного барсука.

- Мы проанализируем возможные нарушения, которые приходят все последние дни на Карту сообщений НОМ, и представим их общественности, - пообещала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова на встрече в ОП РФ с зарубежными экспертами, которые работают эти три дня на избирательных участках по выборам в Госдуму

А анализировать действительно есть что. В первую очередь, распространяемые фейки и, конечно, провокации. Так, московская полиция вычислила квартиру, в которой снимали видеопровокации о "нарушениях на выборах". Задержали и актеров, и режиссера, арестовали реквизит, в который входили избирательные урны и бюллетени, и даже вычислили заказчика, которым, по некоторым сведениям, оказался помощник Алексея Навального Илья Пахомов, пообещавший за съемку фейков вознаграждение в 10 тысяч рублей. Дешево и сердито, что называется. Вопрос теперь лишь в том, как дорого придется за эти фальсификации по решению суда и во что обойдется экономия.

Абсолютное большинство сообщений, поступивших на «Карту сообщений» НОМ за вчерашние сутки, носят информационный характер – наблюдатели делятся с нами своими эмоциями, впечатлениями и наблюдениями, и мы им такую возможность даём, при этом внимательно проверяя все сигналы. Мы не делим наблюдателей по субъекту выдвижения – на нашу «Карту сообщений» могут направлять свою информацию и наблюдатели от партий, и кандидатов, - рассказала Алёна Булгакова. - Так, в Московской области на участке 2304 (г. Подольск) один из наблюдателей выложил информацию о том, что якобы урна для голосования опечатана одинаковыми пломбами, имеющими идентичные идентификационные номера. Сотрудники Ситуационного центра НОМ связались с наблюдателями и выяснили: на самом деле, пломбы имеют разные номера и только одинаковые сочетания цифр вначале и в конце. На лицо – намеренно распространяемый фейк.

Другой сигнал поступил из Крыма, после закрытия участка в Севастополе поступила информация о якобы массовом вбросе бюллетеней в КОИБы. Когда комиссия стала разбираться в ситуации, то оказалось, что на самом деле бюллетени были извлечены из переносного ящика для голосования и вводились в КОИБ – такая процедура подразумевается актами, принятыми ЦИК России. И тоже нет никакого нарушения. Аналогичная ситуация случилась и в Чебоксарах, откуда советник руководителя фракции КПРФ в Госдуме Ирина Филатова сообщила, что после закрытия избирательных участков председатель комиссии лично массово голосовала, вбрасывая в КОИБ бюллетени один за другим. Однако на видео с камер видно, что члены комиссии вносили в КОИБ бюллетени из другого ящика для голосования. Дело доходит даже до ложных сообщениях о пожарах, мол, якобы при пожаре осуществляется массовый вброс бюллетеней. Некоторые из "наблюдателей" считают нарушениями даже поход к избирательному участку жителей кавказских республик с песнями, танцами и в национальных костюмах. Что называется, когда уже совсем не за что ухватиться.

Но когда уже совсем не за что ухватиться, на помощь либеральным экспертам приходит собственное не очень здоровое, но буйное воображение. Так, например, широко известный в узких кругах либеральной общественности Олег Козырев, призвав на помощь свою фантазию посоветовал идущим на выборы в своем микроблоге: " Берите с собой на избирательные участки свои ручки и ставьте галочки в избирательном бюллетени ими (и расписываться лучше ими). Т.к. вам могут подсунуть ручку с исчезающими чернилами. Сами понимаете, куда уйдет такой бюллетень".

- Ты совсем … (литературный эквивалент глагола – выражение "сошел с ума")? – спросил Козырева популярный блогер Илья Варламов. - То есть ты ставишь галочку, она исчезает, потом кто-то вскрывает урну, ищет твой бюллетень и ставит другую галочку?

- Ручку ту себе забрал, - через три часа отчитался один из читателей Козырева. - Пока всё, что ей написано, не исчезает) Но идея хороша)

Суббота еще не закончилась, но ведь впереди еще воскресенье, когда народ пойдет голосовать, подчищая собственную нерасторопность. Оно тоже принесет наверняка немало фейков, провокаций и забавных ситуаций. Которые практически никак не влияют ни на ход, ни на результаты голосования. Правда, на месте, провокаторов я бы не очень сильно старался. Поскольку глава Центризбиркома Элла Памфилова уже заметила: " Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ". И пообещала последствия для нарушителей, которые вряд ли окажутся для них "приятными" неожиданностями: "Выборы пройдут, но мы это так не оставим".