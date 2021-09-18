Потерявший жену и сына американский адвокат нанял для себя киллера-неудачника

Адвокат Алекс Мердо с семьей. Фото: Кадр видео

Алекс Мердо, адвокат из Южной Каролины, решился на отчаянный шаг – он нанял киллера для самого себя.

По задумке юриста, гибель от пули должна была гарантировать его сыну получение страховки в размере $10 миллионов. Однако киллер промахнулся и лишь тяжело ранил заказчика, и теперь оба они окажутся на скамье подсудимых за мошенничество со страховкой, сообщает NPR.

Впрочем, деньги за страховку в покушении на себя для Мердо сыграли не главную роль – два месяца назад он лишился жены и одного из сыновей: 52-летнюю женщину и 22-летнего молодого человека расстреляли в доме, где они жили. Тела убитых обнаружил сам глава семьи, полиция до сих пор заявляет, что подозреваемых по делу о двойном убийстве нет.

«Убийства моей жены и сына стали невероятно трудным периодом в моей жизни. Я принял множество решений, о которых искренне сожалею», – рассказал Мердо.

Он действительно принял целый ряд решений, о которых ему придется жалеть. Прежде всего, он ушел с работы, заявив, что ему необходимо пройти курс лечения от наркозависимоти. Мало того, уходя он прихватил с собой солидную сумму денег (сколько именно – не разглашается, но полиция уже занимается этим делом). И в финале – нанял для себя киллера.

Согласно договоренности, Кертис Эдвард Смит, 61-летний наемный убийца, подъехал к Мердо, стоящему на дороге, и выстрелил ему в голову из пистолета. После этого стрелок уехал и избавился от оружия (которое ему накануне вручил сам заказчик). А оставшийся в живых тяжелораненый Мердо дозвонился в службу спасения и отправился в больницу.

Найти связь между адвокатом и его киллером-неудачником полицейским удалось после того, как всплыла информация о том, что Мердо представлял интересы Смита в 2013 году по делу о превышении скорости. После этого вытянуть правду из несостоявшегося убийцы и его жертвы труда уже не составило.

Теперь Смит предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве со страховкой, пособничестве в самоубийстве, нападении, использовании огнестрельного оружия и еще целому ряду статей. А Мердо, после того, как оправится от черепно-мозговой травмы, последует за ним.