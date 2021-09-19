Открытие «Кинотавра»: Оголенная Шпица, Толкалина в платье для беременных и скромная Хаматова

Екатерина Шпица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период пандемии правила аккредитации на «Кинотавр» ужесточились. Гостей тут принимают либо вакцинированных, либо с медотводом. Поэтому звёздная дорожка изрядно поредела. Однако фильмы все равно готовы к конкурсу, а звёздные красавицы достали бриллианты и платья для красной дорожки. Вместе с дизайнером Ксенией Князевой мы рассмотрели образы знаменитостей, продефилировавших по алому ковру фестиваля.

Дизайнер Ксения Князева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова

- Такие платья-бюстье мне кажутся скучными. Слишком очевидные. Все слилось в единой цветовой гамме. И тело и ткань. Перчатки грубоваты и расширяют руку, поскольку ткань структурированная, очень много пайеток. Если бы это платье было немного другого оттенка, на контрасте с телом, то оно смотрелось бы гораздо симпатичнее, - сказала kp.ru звёздный дизайнер Ксения Князева. - А тут издали кажется, что Виктория вышла на дорожку чуть ли не полуголой. Фигура у актрисы шикарная, но ткань сливается с телом, поэтому платье не выглядит звёздным.

Виктория Толстоганова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Шпица

- Вот как раз вариант, как платье-бюстье может выглядеть современно. Когда у него есть вырезы интересные, когда нет лишних деталей, когда оно сидит по фигуре. И очень удачно подобрана обувь. Серебристые туфли-это тренд. И серебро красиво сочетается с белым. Все сделано в стиле 40-х: платье, причёска, серьги. Очень изящно. Да, вырезы смелые, но фигура выглядит идеально. Красавица Шпица и безупречный наряд.

Екатерина Шпица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Равшана Куркова

- Равшана словно героиня Гарри Поттера: в красивом платье, отделанном жемчужинами и эффектной сумкой в клетку, из которой вот-вот вылетит маленькая сова. Это ещё один вариант современного платья. Вот как должна в идеале выглядеть российская актриса на красной дорожке. Не только сексапильно, но и модно. Тут есть трендовая асимметрия. Плюс наряд весьма элегантный. И даже не беда, что платье полностью закрывает туфли. Здесь и так достаточно декоративных элементов в виде жемчуга и клетки на сумке, - полагает наш модный эксперт.

Равшана Куркова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ингеборга Дапкунайте

- Актриса не удивила. Классический образ, платье с силуэтом «рыбка», фактурированная ткань в районе бёдра. Ну в целом женщинам с фигурой треугольник такой фасон идеально подходит, чтобы добавить недостающего объёма в бёдрах. Но платье, увы, скучное. Мы такие наряды уже не раз видели на звёздных дорожках, - раскритиковала образ актрисы дизайнер Ксения Князева.

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Толкалина

- Это платье явно веселее, чем предыдущее. Актуального розового цвета. Такой цвет выгоден на красной дорожке. А вот с кроем наряда я бы поспорила. Такое впечатление, что актриса хочет скрыть беременность. Очень не аккуратно смотрится зона воротника и зона талии. Это платье для будущих мам, а не для звёздного выхода.

Любовь Толкалина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нонна Гришаева

- Идея «оверсайз» (объемного, как бы не со своего плеча-Ред.) костюма в чёрно-белую полоску сама по себе хороша. И даже круто, что вроде бы оторваны рукава. На самом деле они крепятся на кнопках или на пуговицах. Проблема здесь в том, что исполнение не очень комплиментарное. На самом видном месте костюм сборит, нитки торчат, не проклеен жакет. Все это упрощает образ. Если бы не было проблем со сборкой швов, то было бы круто,-говорит звёздный эксперт.

Нонна Гришаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Горбачева

- Декоративный элемент из индийских камней дешевит изделие. И все как-то странно обрезано, платью не хватает длины.

Ирина Горбачева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова

- Здесь несоответствие стрижки и наряда. Платье в стиле конца 40-х, а стрижка очень модная, современная. Поскольку ткань тяжёлая, зона талии расширяется в силуэте. Я бы подобрала для Чулпан брючный костюм «оверсайз». В этом платье фигура смотрится объемной.