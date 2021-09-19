Кай Метов после ДТП под Минском объяснил, что случилось: «Мы были на обследовании»

Кай Метов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда 90-х и исполнитель хитов Position № 2, «Роза чайная», «Вспомни меня» Кай Метов до сих пор выступает. Ему всего 56 лет, и он не теряет хватку. Заслуженный артист России с годами стал похож на покойного лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева, но прыти от этого только прибавилось. Судя по графику вокалиста, в месяц он дает не менее 15 концертов, колеся по всем городам России: Якутск, Тольятти, Биробиджан. И не только.

На днях Метова занесло в Белоруссию. Он прилетел в Минск, что сразу зафиксировал в сторис, поужинал в ресторане близ Заславского водохранилища. И отправился на машине в пригород — Гродно, который 18 сентября праздновал День города. По дороге водитель автомобиля, в котором находился Кай Ерденович, не справился с управлением — и машину занесло. Скорость была приличной, но столкновение некритичным. На место ДТП оперативно прибыла скорая помощь и осмотрела артиста.

— Нам была сразу оказана первая медицинская помощь, — объяснил после аварии Метов. — Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке.

Видимо, во время заноса вокалист все же ударился головой — и необходимо было сделать снимок и провести осмотр на предмет сотрясения головного мозга, которое мгновенно может быть и не выявлено. После обследования артиста отпустили из больницы. И на концерте выступить уже не смог.