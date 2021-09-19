Отцом двухлетней дочери Наташи Королевой считают американского IT-миллиардера Леонида Радвинского

Отцом дочки певицы Наташи Королевой в соцсетях называют американского миллиардера Леонида Радвинского. Фото: соцсети.

Наташа Королева шокировала собственного мужа Сергея Глушко признанием о том, что у нее есть двухлетняя дочь от другого мужчины. Артистка решила раскрыть тайну, которую она тщательно скрывала, в эфире программы «Секрет на миллион». Певица призналась, что отец девочки – ее приятель-гей. Малышку выносила и родила суррогатная мать. После безуспешной попытки ЭКО с Тарзаном у Королевой остались четыре яйцеклетки. Две из них Наташа в порыве благородства подарила другу, давно мечтавшему стать отцом. Тот подсадил биоматериал Королевой суррогатной маме – и в итоге на свет появилась их общая дочь.

Что известно о внебрачной дочке певицы? Девочка родилась в ноябре 2019 года в США. Сейчас малышка живет вместе с папой и его партнером в Сан-Франциско. Судя по всему, малышку будут воспитывать оба родителя-гея. На вопрос Леры Кудрявцевой о том, есть ли у ее приятеля муж, Наташа лишь отмахнулась: «Я не знаю, кто из них муж, а кто жена». Артистка намекнула, что мужчина состоит в «нестандартных отношениях» из-за юношеской травмы, связанной с женским полом.

Королева впервые увидела дочку в январе 2020 года, когда девочке исполнилось два месяца. Фото: кадр видео.

Королева впервые увидела дочку в январе 2020 года, когда девочке исполнилось два месяца. Наталья прилетела в Майами, где у нее есть квартира, и встретилась с отцом своей дочери. Певица призналась, что когда впервые взяла малышку на руки, испытала ни с чем не сравнимый трепет. По словам звезды, девочка растет ее копией и очень похожа на саму Наташу в детстве. В следующий раз Королева увиделась с дочкой в апреле 2021 года, когда вновь летала в США.

Перед рождением малышки Наталья подписала специальный документ, в котором отказалась от права называть себя матерью девочки. Они с приятелем решили, что расскажут наследнице правду, когда ей исполнится 16 лет. По словам Наташи, сейчас малышка говорит на забавной смеси русского и английского языков и часто путается в словах. Наташа не знает, что будет говорить дочке, когда та задаст вопрос: «А где моя мама?». Артистка не видит смысла проходить ДНК-тест со своей биологической дочерью, потому что их внешнее сходство очевидно.

Королева говорит, что малышка - ее копия. Фото: кадр видео.

Отец дочери Королевой работает в IT-сфере и, судя по рассказам певицы, он богат и успешен. Наталья призналась, что за две яйцеклетки она получила от него в подарок 50 биткоинов. По нынешнему курсу их стоимость равняется 175 миллионам рублей (или 2 миллиона 400 тысяч долларов США).

Признание Королевой произвело эффект разорвавшейся бомбы. В соцсетях вовсю обсуждают, кто мог стать отцом дочери певицы. И чаще всего в качестве возможной кандидатуры называется имя IT-миллиардера Леонида Радвинского – владельца портала OnlyFans.

39-летний выходец из Украины обосновался в США и сколотил богатство на контенте для взрослых. Издание «Forbes» оценивает его состояние в 1,8 миллиарда долларов. Западные таблоиды называют Радвинского «королем домашнего порно». В октябре 2018 года бизнесмен купил сервис OnlyFans, позволяющий пользователям за деньги делиться видеороликами и фото эротического содержания. Портал лихо раскрутился в пандемию, когда производство фильмов с маркировкой 18+ было приостановлено.

«Forbes» оценивает состояние Радвинского в 1,8 миллиарда долларов. Фото: соцсети.

Впрочем, версия о том, что отцом Королевой мог стать именно Радвинский, вряд ли правдоподобна. В беседе с Лерой Кудрявцевой Наташа упомянула, что ее приятель недавно переехал из Киева в США и достиг в Америке успеха в IT-индустрии. Тогда как про Радвинского пишут, что в Штаты он попал еще ребенком. Родители перевезли его из родной Одессы за океан в шестилетнем возрасте. К тому же в прессе никогда не упоминалось о любви Радвинского к мужчинам. Известно, что миллиардер был женат, но развелся.

То, что у Натальи Королевой есть внебрачная дочка, стало сюрпризом даже для ее матери Людмилы Порывай. Хотя мама Люба с 90-х годов живет в США и все визиты дочери в Америку происходят на ее глазах. Когда Королева позвонила матери из студии НТВ и сообщила ей новость, Порывай была совершенно ошарашена.

Артистка встречалась с девочкой всего несколько раз. Фото: кадр видео.

- Мамочка! Ты же всегда хотела иметь внучку, еще одну внучку. Ты же знаешь, что я все мечты своей семьи осуществляю? Мама, я тебя поздравляю! У тебя есть внучка, - объявила Наташа.

Людмила Порывай признала, что девочка действительно Наташина копия. Певица пообещала обязательно познакомить мать с внучкой, когда в следующий раз прилетит к ней в Майами.