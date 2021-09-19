В обнимку с любимым: Ксения Бородина рассекретила нового мужчину

Ксения Бородина спустя месяц после развода рассекретила новую любовь. Фото: Инстаграм.

Финальная точка в шестилетнем браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова была поставлена 6 августа. Расставшись с отцом своей дочери, звезда «Дома-2» твердо решила не афишировать личную жизнь. Кроме того, Ксения как-то призналась: ей хотелось бы, чтобы ее новый мужчина не был связан с миром шоу-бизнеса. Расторгнув брак, Бородина недолго грустила в одиночестве. Еще в июле, то есть до официального развода, появились слухи о связи Ксении с армянским блогером и ресторатором Эриком Авагяном. Однако Авагян опровергал их, утверждая, что он даже не знаком с Бородиной. Сама же Ксения сплетни просто не комментировала. И вот теперь появились неопровержимые доказательства того, что 38-летняя телеведущая с головой окунулась в новые отношения.

Сейчас Бородина и ее избранник отдыхают в Армении. На одной из вечеринок в Ереване Ксению сняли на видео в обнимку с новым бофрендом. В Инстаграм попал ролик, в котором Ксения и Эрик танцуют медленный танец. Другое видео запечатлело, как они стоят в обнимку посреди зала. Рука мужчины лежит на плечах Ксении, которая нежно поглаживает любимого по запястью. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что на видео именно Бородина и Авагян, снявшая телеведущую подруга отметила их имена.

В Инстаграм попал ролик, в котором Ксения и Эрик танцуют медленный танец. Фото: кадр видео.

После развода Бородина вовсю наслаждается статусом незамужней женщины. Она постоянно веселится в компании подруг, много путешествует и при этом успевает уделять внимание дочкам. Телеведущая уверена, что достаточно ограничивала себя в браке и теперь может в полной мере вкусить свободу.

Другое видео запечатлело, как влюбленные стоят в обнимку посреди зала.

Новый избранник телеведущей живет в Москве. В столицу России Авагян переехал шесть лет назад из Армении, российского паспорта у него пока нет. В Москве Эрик учредил несколько фирм и параллельно проходил обучение на коммерческой основе в Российском экономическом университете имени Плеханова по специальности «экономика и народное хозяйство». Эрик – блогер с более чем 1,6 миллиона подписчиков. В Инстаграме он в основном хвастается дорогими автомобилями (одна из которых, итальянский спорткар Lamborghini Huracan, стоит более 20 миллионов рублей) и прочими атрибутами богатой жизни. Однако поговаривают, что Эрик просто любит пускать пыль в глаза, и на самом деле у него за душой нет баснословных доходов.

Слухи о связи Ксении с армянским блогером и ресторатором Эриком Авагяном появились еще до ее развода. Фото: Инстаграм.

Напомним, у Омарова и Бородиной есть дочь Теона. От первого брака Ксения также воспитывает дочь Марусю. В Инстаграме телеведущая рассказывала, что ее младшая дочка очень расстроилась из-за развода родителей.

- Ей тяжело. Я много разговоров с дочкой провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает, - рассказала Бородина.

Телеведущая никогда не рассказывала, из-за чего распался ее брак, однако неоднократно давала понять, что Омаров изменил ей. Накануне развода Ксения в Инстаграме сообщила, что категорически не намерена прощать супруга.

- При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука. Но нет, - написала звезда «Дома-2».