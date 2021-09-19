На могиле Олега Табакова поставили крест из зеленого хрусталя

Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: Евгения ГУСЕВА

На могиле Олега Табакова появился памятник через три года после смерти именитого режиссера. Пока монумент на Новодевичьем кладбище накрыт пленкой, сквозь которую можно рассмотреть крест из зеленого хрусталя и могильную плиту из черно-зеленого мрамора.

Официальное открытие монумента на могиле Олега Табакова должно состояться в конце сентября. Артист скончался в 2018 году. И почти три года велись работы по созданию памятника режиссеру.

Подписчики отметили красоту надгробия и композиции в целом. "В зеленых тонах, как красиво", "Очень интересный памятник, красиво", - поделились в комментариях фолловеры.

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в марте 2018 года Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Долгое время место последнего упокоения знаменитости венчал деревянный крест и фотография мэтра. Вдова Табакова не раз отмечала, что хочет поставить красивый монумент покойному мужу. Долгое время шла разработка уникального памятника.

"Очень сложно было придумать. Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция. Потом везли мрамор. С октября по май нельзя работать там, а сейчас начнем, но откроем в начале театрального сезона, чтобы артисты были! В сентябре", - делилась Марина Зудина в блоге.

Фото: Instagram.@nek_ropol

Напомним, Олег Табаков и Марина Зудина познакомились, когда актрисе было 16 лет. Она поступила учиться в театральный. Артист тогда был женат на актрисе Людмиле Крыловой, но это не помешало вспыхнувшим чувствам мэтра к юной ученице. Через много лет режиссер ушел из семьи и женился на Зудиной. Их брак продлился 23 года. У супругов родились двое детей - Павел и Мария. В марте 2018 года режиссер ушел из жизни. Вдова по сей день не смирилась с утратой и тоскует по любимому.