По-прежнему красотка: Джулия Робертс впервые за много месяцев появилась на публике

Голливудская звезда прилетела из США в Париж на съемки новой рекламной кампании парфюмерного бренда «Lancome». Фото: EAST NEWS

Джулия Робертс в последнее время не часто балует поклонников светскими выходами. 53-летняя актриса ведет закрытый образ жизни, предпочитая шумным сборищам семейные вечера с мужем и детьми. Поэтому каждое ее появление на публике становится маленьким событием. На днях голливудская звезда прилетела из США в Париж на съемки новой рекламной кампании парфюмерного бренда «Lancome», лицом которого она является уже много лет. Съемки проходили прямо в центре Парижа. Сфотографировавшие актрису папарацци, как и многочисленные свидетели этой сцены убедились, что звезда «Красотки» выглядит по-прежнему сногсшибательно.

Съемки проходили прямо в центре Парижа. Фото: EAST NEWS

Для съемок был задействован корабль, так что собравшиеся на набережной Сены зеваки могли отлично наблюдать за съемочным процессом. Толпа скандировала имя Джулии, и она ответила поклонникам своей фирменной улыбкой. Актриса была одета в блестящее длинное вечернее платье, ее волосы уложили мягкими локонами. Джулия кружилась по палубе, в то время как ассистенты кидали в нее пригоршни цветочных лепестков. Судя по всему, съемки проходили весело и в непринужденной обстановке: актриса то и дело заливалась хохотом, болтая о чем-то с членами съемочной группы.

Джулия кружилась по палубе, в то время как ассистенты кидали в нее пригоршни цветочных лепестков. Фото: EAST NEWS

Судя по сияющему виду Робертс, в ее жизни все прекрасно. Таблоиды несколько лет подряд предвещали крах ее браку с оператором Дэнни Модером, но пара по-прежнему вместе. Супруги прожили бок о бок 18 лет – они вместе с 2002 года, у них трое детей. В 2004 году у пары родились двойняшки - девочка Хэйзел и мальчик Финнеас Уолтер. А спустя три года, в 2007-м Джулия родила еще одного сына Генри.

Актриса вместе с семьёй живет в Нью-Йорке, в пентхаусе на Манхэттене. Кроме того, у семьи есть ранчо в Тахо и красивое поместье в Малибу (Калифорния). Джулия – очень заботливая мама: папарацци то и дело снимают ее у школы. Актриса лично провожала на уроки сначала своих близнецов, а затем младшего сына Генри.

Судя по всему, съемки проходили весело и в непринужденной обстановке. Фото: EAST NEWS

Джулия говорит, что они с супругом работают по очереди, чтобы не оставлять детей без внимания.

- Мы с мужем стараемся не работать одновременно. Это может случиться, но... есть мои проекты, а есть проекты Дэнни, планирование детских школ, и всё по расписанию, - рассказывала актриса в одном из интервью.