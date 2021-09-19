Певица Адель подтвердила свой роман со спортивным агентом

Адель похудела и выглядит просто роскошно. Фото: Инстаграм.

Певица Адель рассекретила свой роман: 33-летняя исполнительница встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Папарацци застали их на свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка еще в июне. И вот теперь звезда официально подтвердила отношения с темнокожим бойфрендом. На своей странице в Инстаграме она поделилась совместным снимком с Ричем.

На черно-белом фото певица позирует в платье, а Рич Пол в классическом костюме. В качестве подписи к снимку Адель поставила эмодзи в виде сердечка, ограничившись только этим лаконичным посланием. Но и это можно назвать прорывом, ведь ранее певица предпочитала не делиться подробностями личной жизни.

На своей странице в Инстаграме певица поделилась снимком, на котором позирует вместе с Ричем. Фото: Инстаграм.

39-летний Рич Пол — один из самых известных спортивных агентов NBA. С ним сотрудничали звезды баскетбола Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. Он богат и успешен: его состояние оценивается в 46 миллионов долларов. В 2020 году Пол вошел в список десяти самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes.

В 2019 году стало известно о разводе Адель с бизнесменом Саймоном Конекки, с которым она прожила восемь лет. В этом браке у артистки родился сын Анджело. После разрыва с мужем Адель радикально преобразилась - она похудела на 45 килограммов. По словам друзей, певица рассталась с лишними килограммами ради сына.

- Она хочет оставаться здоровой ради сына, - рассказали в окружении звезды. – Адель делает упор на то чтобы улучшить состояние здоровья, более правильно относиться к телу. Дело было вовсе не в похудении, это стало дополнительным эффектом после того, как она сократила употребление алкоголя и стала правильно питаться. Но она довольна преображением своей фигуры. Она стала более уверенной, начала по-другому одеваться и в целом выглядит счастливее, чем раньше.

После разрыва с мужем Адель радикально преобразилась - она похудела на 45 килограммов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица долго приходила в себя после развода с Конекки. И не мудрено. По решению суда артистке пришлось отдать мужу большую часть своего состояния - 140 миллионов долларов из заработанных ею 190 миллионов. Выплатить такую сумму Адель обязали из-за драконовских бракоразводных законов штата Калифорния, а так же потому что у супругов не было брачного контракта. Поскольку почти все деньги певица заработала в годы официального брака с супругом, Саймон отсудил у нее огромную компенсацию за развод.