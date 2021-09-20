Без бумажки нам не тяжко: какие документы в России давно пора перевести в электронный вид

В стране постепенно избавляются от бумажной волокиты. Фото: Евгения ГУСЕВА

БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ, ДЕШЕВЛЕ

Дорогие товарищи, великая противобумажная революция совершается прямо на наших глазах! И речь не только о пресловутой цифровизации госуслуг. Например, со следующего года в стране появятся электронные путевые листы и транспортные накладные. Сначала они будут действовать наряду с бумажными, а с 2024-го полностью перейдут в цифровой вид. В сумме на них уходит 5 млрд листов бумаги в год – об этом недавно рассказал президенту министр транспорта Виталий Савельев.

Немного цифр - приблизительных, но показательных:

- 8500 листов бумаги получается из «стандартной» ели или березы (по подсчетам британского университета Лестера).

- 2000 берез в среднем растет на 1 гектаре леса.

- 588 000 тысяч деревьев в год спасет отказ от электронных путевых листов и товарных накладных. Это почти 300 га леса - больше московского Парка Горького.

По словам министра транспорта, отказ от всей этой бумажной волокиты увеличит скорость движения грузов вдвое:

- Если сейчас у нас груз движется примерно 300 км в сутки, то после перевода в электронную форму к 2024-му году он будет проезжать как минимум 600 км в сутки, - рассказал Савельев президенту. Заодно это позволит снизить цену товаров, поскольку транспортные расходы входят в себестоимость.

Так что уход от бумаги - это не только для экологии полезно, но и для экономики. Так может, ну ее, эту бумагу, если без нее нам будет только лучше? Ведь отказались мы от бумажек, когда перешли на госуслуги в электронном виде, и все стало только быстрее и удобнее.

Хотя отказались ли?

НЕДОЦИФРОВИЗАЦИЯ

- В органах соцзащиты многих регионов есть такой регламент. Получая через портал Госуслуг заявление на предоставление льгот, специалист его распечатывает и назначает заявителю день, когда тот должен принести подлинники. Заявитель приносит оригиналы, сотрудник их собирает, копирует, делает сводную заявку, формирует бумажное дело, отправляет дальше. И в каждом регионе - около ста выплат для разных категорий льготников. На каждую выплату закручивается весь этот процесс. Если перевести эту бумажную работу полностью в электронный вид, это позволит не только сэкономить бумагу и бюджетные деньги, но и сократить численность региональных и муниципальных чиновников процентов на 10-15, - говорит Наталья Дмитриева, старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.

Да и многие другие государственные сервисы если и «цифровизовались», то не до конца.

- Вы заказываете на Госуслугах справку - скажем, об отсутствии судимости - и получаете ее в электронном виде. Но потом ее все равно нужно распечатывать и предоставить в организацию уже в бумажном виде, - приводит пример Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики. - Но при нынешнем развитии технологий нет смысла распечатывать тот или иной документ. Практически все госуслуги можно полностью перевести в электронный вид. Это и документооборот ускорит, и стоимость услуги удешевит.

Впрочем, в сфере госуслуг уход от бумаги, пусть и не семимильными шагами, но все-таки движется. Однако есть такие отрасли, которые просто тонут в бумаге, причем с каждым днем все сильнее.

- Самая больная тема - личные дела сотрудников государственных органов, - говорит Наталья Дмитриева. - Анкеты, справки, договоры о приеме на работу, копии паспортов, дипломов и куча других документов - все это по закону должно предоставляться и храниться в бумаге, причем по всем госслужащим, на всех уровнях власти. После увольнения сотрудника личное дело должно 10 лет находиться в ведомственном архиве, потом оно передается в государственный архив и там хранится еще 75 лет.

Семьдесят пять! Чиновник уже давно умер, а его дело десятилетиями пылится на полках – ибо так положено. Сейчас в стране 2 млн 158 тысяч госслужащих. Если по каждому из них в архивах хранится хотя бы 50 страниц (это минимум), то только по действующим чиновникам набирается 100 млн листов – 6 га леса. Что интересно, через 75 лет документы уничтожаются и чиновники даже составляют об этом специальный акт. А нет бы на макулатуру сдать - было бы куда полезнее.

И еще о роковой цифре 75: ровно столько же лет должны храниться в бумажном виде все те справки, которые мы заказываем в электронном виде на Госуслугах. Хранятся они в тех же госархивах, только на других полках.

- Это не только напрасная трата бумаги - все это очень затратно для государства, - продолжает Наталья Дмитриева. - Должны соблюдаться специальные условия хранения: определенная температура, влажность, кондиционирование, отсутствие железных скрепок и т. д. Я уже не говорю о зарплатах сотрудников и огромных площадях, которые все это занимает. Все это не так сложно перевести в цифровой вид, но, к сожалению, у нас до сих пор нет закона о цифровых архивах. Принимать его нужно как можно скорее, госархивы уже переполнены.

ИМ ТАК УДОБНЕЕ

Впрочем, чтобы спасти деревья, необязательно сразу переводить все документы и архивы в электронный вид. Некоторые можно печатать и дальше - просто по уму, не разбазаривая бумагу зазря.

- В научных учреждениях тратится безумное количество бумаги. По ГОСТу, все научные отчеты, курсовые, дипломные, кандидатские, докторские и прочие работы должны быть напечатаны только на одной стороне листа. Зачем? Если изменить ГОСТ и ввести требование печатать на двух сторонах, это сразу даст 50-процентную экономию бумаги, - говорит Борис Моргунов.

Считаем. В России 4 млн 50 тысяч студентов, каждый из них в среднем дважды в год пишет курсовую на 50 листов. Кандидатских и докторских в России за год пишут примерно 2,5 тысячи, средний объем – не меньше 300 листов. Итого только на эти работы нужно больше 400 млн листов в год. Печатаем на одной стороне - минус 200 млн листов, это 23 гектара леса в год. И это мы еще не посчитали дипломные, рефераты и тонны другой, простите, макулатуры.

И это странное требование «печатать на одной стороне» - сплошь и рядом. Автор этих строк еще в прошлой доковидной жизни получал шенгенскую визу. Копии трудовой книжки я сделал, как и положено неравнодушному к родным лесам человеку, на двух оборотах каждого листа. Но в визовом центре меня заставили эти копии переделывать - положено на одной стороне! И знаете, почему? А им так удобнее - чтобы не крутить бумажку туда-сюда.

Хотя если задуматься: зачем консульству копии моей трудовой книжки и паспорта, если все можно отсканировать и отправить по электронке?..

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Подытожим: по мнению экспертов, в современном мире очень сложно найти такой документ, который нельзя было бы перевести в «цифру».

- Если даже такой важный документ, как свидетельство о праве собственности на квартиру, теперь можно не получать в бумажном виде, то что уж говорить обо всем остальном, - считает Наталья Дмитриева.

Что там у нас осталось? Чеки в магазинах? И их тоже под запрет. Многие торговые организации уже предлагают отправлять чеки на электронку, а если вы пользуетесь накопительной дисконтной картой магазина, то там сохраняется вся информация о покупках. Тем более, что чеки даже вреднее для экологии, чем обычная бумага – их не сдашь на макулатуру, только в топку.

- Чеки делаются на специальной фотобумаге, которая не поддается вторичной переработке, - поясняет Юрий Шевчук, глава Северо-Западного отделения международной экологической организации «Зеленый крест».

Логичный вопрос: а как же экономика? На целлюлозно-бумажных комбинатах работают тысячи людей, они теперь пойдут по миру?

Никуда они не пойдут. Как нам по секрету нашептали специалисты, многие из этих комбинатов - «двойного назначения». Целлюлоза – она же выпускается для пороха. Оборонку в цифровой вид не переведешь.

К тому же бумага - это не только чеки и курсовые.

- Я верю, что при всей нашей цифровизации люди всегда будут ценить книги хорошего качества, на красивой белой бумаге. Всегда будут нужны туалетная бумага, салфетки, бумажные пакеты, полиграфическая продукция. Так что бизнесу в любом случае будет, чем заняться. А всякая бюрократическая рутина должна уйти в электронный вид. И в этом будущее, - говорит Борис Моргунов.

Но уход от бумаги - это еще не спасение русских (а также бразильских, канадских и прочих) лесов. Это лишь один шаг на этом пути.

- Пожары наносят лесам гораздо больше ущерба, чем бумажная промышленность. Какой смысл «спасать» сколько-то тысяч гектаров леса за счет отказа от бумаги, если на следующий год миллионы гектаров могут сгореть? - задается риторическим вопросом Борис Моргунов. Напомним, нынешним в России летом сгорело больше 17 млн га лесов. - Поэтому для сохранения лесов нужны самые разные меры, и в первую очередь - защита от пожаров. А горят леса зачастую из-за «человеческого фактора» - их поджигают, чтобы скрыть следы незаконной вырубки. Президент в этом году принял очень важный запрет на экспорт кругляка (бревна и другие древесные материалы круглой формы, - Ред.). Если этот механизм заработает, он может спасти большие лесные площади и от вырубки, и от огня. Так что уход от бумаги - это в первую очередь облегчение нашей жизни, ускорение бюрократических процессов, экономия наших и государственных денег. А сохранение лесов - это косвенный эффект.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50 кг бумаги в год в среднем расходует каждый россиянин. Это 1000 листов А4.

266 кг бумаги в год приходится на среднестатистического жителя Финляндии (мировой лидер по этому показателю)

100 г бумаги в год - среднее потребление в Афганистане (меньше всего на планете)

9,5 млн тонн бумаги выпущено в России в 2020 году. Это 228 млн деревьев или 114 тысяч га леса (1 тонна бумаги = 24 дерева).

350 млн тонн бумаги в год выпускается в мире

25 целлюлозно-бумажных комбинатов работают в России

1% бумаги в России делают из макулатуры. В Японии - 60%