Что выбрать: бумажную или электронную трудовую книжку

С 2020 года россиянам начали оформлять электронные трудовые книжки. Вместо привычных серых книжечек теперь двоичный код на серверах Пенсионного фонда. Правда, светлое технологичное будущее - дело добровольное:

- У каждого гражданина будет право самостоятельно определить, хочет он, чтобы ему продолжали вести бумажную трудовую книжку, или нет, - заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

У нас есть год, чтобы определиться: за технологии каждый или за традиции. Чтобы остаться верным бумаге, делать ничего не нужно. По умолчанию трудовые книжки остаются неприкосновенными. А если хочется технологичного делопроизводства, нужно отнести в отдел кадров заявление.

Выбора не оставили только молодежи. Тем, кто начинает работать с 2021-го, можно даже не покупать серую книжечку. Для остальных «Комсомолка» взвесила все плюсы и минусы нововведения.

ЗА

1. Невозможно потерять

Привычная серая книжечка вещь довольно хрупкая. Как и бумаги кадровых служб. Пожар, переезд (непонятно еще, что хуже) или простое разгильдяйство — и документ пропал.

- Все помнят прошлогоднее наводнение в Иркутской области. Так из-за большой воды было утрачено почти 300 трудовых книжек, - рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов. - Чтобы восстановить информацию, региональные власти собирали специальные комиссии, которые провели довольно трудоемкую работу. Если бы электронные книжки были тогда, достаточно было бы нажать кнопку.

2. Легче оформить пенсию

Сейчас сбор документов для ПФР зачастую превращается в настоящий квест. Если трудовая книжка заполнена неправильно или данных там не хватает, человека отправляют в путешествию по прошлому: нужно обойти предыдущие места работы и взять справку, что вы действительно там трудились. Если учесть, что у многих стаж уходит корнями в 90-е, когда творился настоящий бардак, получить подтверждение может быть невозможно. Фирма просто не вела учет или документы утеряны — главное, стаж подтвердить нельзя.

С электронными трудовыми такой проблемы не будет в принципе. В идеале ПФР к выходу человека на заслуженный отдых уже будет видеть полную картину его карьерных свершений и сможет рассчитать пенсию. Тем более, когда систему отладят, работодателей обяжут передавать информацию о кадрах чуть ли не в режиме реального времени.

3. Легко получить выписку

В некоторых жизненных ситуациях, например, для оформления загранпаспорта или ипотеки, нужна выписка из трудовой книжки. Сейчас идти за ней нужно туда, где документ хранится, то есть в отдел кадров. С электронной версией все проще — достаточно зайти в личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

- Такая справка будет действительна во всех инстанциях, - заверил Дроздов.

ПРОТИВ

1. Информация исчезнет или будет украдена

Главный страх людей перед неотвратимым, судя по всему, цифровым будущим, что данные пропадут. Голливудские фильмы приготовили нас и к восстанию машин, и к банде хитроумных хакеров. Так что у народа нет никакой уверенности в том, что летопись наших трудовых свершений, которая хранится где-то на неведомых серверах, будет в полной сохранности.

- Мы работаем с персональной информацией с 1997 года и накопили в этом большой опыт, - заверил глава ПФР. - Для сохранности информации используем самое современное оборудование. Так что потери данных можно не опасаться.

На самом деле бояться, что в один прекрасный день все пропадет, действительно бессмысленно. И даже не потому что чиновники рапортуют о надежной защите. Просто это все равно, что опасаться новой мировой войны или конца света.

Власти обещают упрощение кадрового учета, но у профессионального сообщества другое мнение на этот счетФото: Евгения ГУСЕВА

2. У кадровиков прибавится работы

Власти обещают, что вести кадровый учет станет проще. Но у профессионального сообщества другое мнение на этот счет.

- Для кадровиков и для бизнеса объемы работы, по крайней мере в ближайшие годы, будут не меньше, а больше. Процентов на 5-10%, - поделилась с «КП» своими ожиданиями от нововведений директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

И дело не только в том, что если человек захочет сохранить бумажную книжку, кадровики будут делать двойную работу: на бумаге и в компьютере.

Закон не установил срок окончательного перехода на «цифру». То есть все, кто сейчас работают, могут до самой пенсии требовать вести свои трудовые книжки в бумажном виде. И даже если коллектив какого-нибудь предприятия в следующем году дружно напишет заявления, чтобы им не вели бумажные книжки, для отдела кадров мало что поменяется.

- Потому что нужно заполнять книгу учета движения трудовых книжек и приходно-расходную книгу по учету бланков. Ведь в любой момент могут принять на работу человека с бумажной трудовой, и ему обязаны будут ее вести, - объяснила Митрофанова.

3. Старые книжки все равно нужно хранить

В случае, когда трудовая книжка утеряна, ПФР поднимает данные об отчислениях работодателя. Логично же, раз фирма платила за человека, значит, он там действительно работал. Но проследить стаж таким образом можно только до 1997 года — тогда людям начали выдавать СНИЛСы.

- До этого времени не существовало персонифицированного пенсионного учета. Работодатели подавали сведения, не указывая конкретных людей, которые у них трудятся. То есть если трудовой стаж начался раньше 97-го, бумажная трудовая книжка единственный документ, который этот стаж подтверждает, - рассказала Валентина Митрофанова.

Так что даже если те, кто начал работать до 1997-го, перейдут на «цифру», серую книжечку, которую им выдадут в кадрах, нужно беречь.