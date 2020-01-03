2020-01-03T01:11:32+03:00
Экономика

Что выбрать: бумажную или электронную трудовую книжку

Рассматриваем плюсы и минусы нововведения, которое вступило в силу с 2020 года
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Стоит ли переходить на электронные трудовые книжкиСтоит ли переходить на электронные трудовые книжкиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 2020 года россиянам начали оформлять электронные трудовые книжки. Вместо привычных серых книжечек теперь двоичный код на серверах Пенсионного фонда. Правда, светлое технологичное будущее - дело добровольное:

- У каждого гражданина будет право самостоятельно определить, хочет он, чтобы ему продолжали вести бумажную трудовую книжку, или нет, - заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

У нас есть год, чтобы определиться: за технологии каждый или за традиции. Чтобы остаться верным бумаге, делать ничего не нужно. По умолчанию трудовые книжки остаются неприкосновенными. А если хочется технологичного делопроизводства, нужно отнести в отдел кадров заявление.

Выбора не оставили только молодежи. Тем, кто начинает работать с 2021-го, можно даже не покупать серую книжечку. Для остальных «Комсомолка» взвесила все плюсы и минусы нововведения.

ЗА

1. Невозможно потерять

Привычная серая книжечка вещь довольно хрупкая. Как и бумаги кадровых служб. Пожар, переезд (непонятно еще, что хуже) или простое разгильдяйство — и документ пропал.

- Все помнят прошлогоднее наводнение в Иркутской области. Так из-за большой воды было утрачено почти 300 трудовых книжек, - рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов. - Чтобы восстановить информацию, региональные власти собирали специальные комиссии, которые провели довольно трудоемкую работу. Если бы электронные книжки были тогда, достаточно было бы нажать кнопку.

2. Легче оформить пенсию

Сейчас сбор документов для ПФР зачастую превращается в настоящий квест. Если трудовая книжка заполнена неправильно или данных там не хватает, человека отправляют в путешествию по прошлому: нужно обойти предыдущие места работы и взять справку, что вы действительно там трудились. Если учесть, что у многих стаж уходит корнями в 90-е, когда творился настоящий бардак, получить подтверждение может быть невозможно. Фирма просто не вела учет или документы утеряны — главное, стаж подтвердить нельзя.

С электронными трудовыми такой проблемы не будет в принципе. В идеале ПФР к выходу человека на заслуженный отдых уже будет видеть полную картину его карьерных свершений и сможет рассчитать пенсию. Тем более, когда систему отладят, работодателей обяжут передавать информацию о кадрах чуть ли не в режиме реального времени.

3. Легко получить выписку

В некоторых жизненных ситуациях, например, для оформления загранпаспорта или ипотеки, нужна выписка из трудовой книжки. Сейчас идти за ней нужно туда, где документ хранится, то есть в отдел кадров. С электронной версией все проще — достаточно зайти в личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

- Такая справка будет действительна во всех инстанциях, - заверил Дроздов.

ПРОТИВ

1. Информация исчезнет или будет украдена

Главный страх людей перед неотвратимым, судя по всему, цифровым будущим, что данные пропадут. Голливудские фильмы приготовили нас и к восстанию машин, и к банде хитроумных хакеров. Так что у народа нет никакой уверенности в том, что летопись наших трудовых свершений, которая хранится где-то на неведомых серверах, будет в полной сохранности.

- Мы работаем с персональной информацией с 1997 года и накопили в этом большой опыт, - заверил глава ПФР. - Для сохранности информации используем самое современное оборудование. Так что потери данных можно не опасаться.

На самом деле бояться, что в один прекрасный день все пропадет, действительно бессмысленно. И даже не потому что чиновники рапортуют о надежной защите. Просто это все равно, что опасаться новой мировой войны или конца света.

Власти обещают упрощение кадрового учета, но у профессионального сообщества другое мнение на этот счет Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти обещают упрощение кадрового учета, но у профессионального сообщества другое мнение на этот счетФото: Евгения ГУСЕВА

2. У кадровиков прибавится работы

Власти обещают, что вести кадровый учет станет проще. Но у профессионального сообщества другое мнение на этот счет.

- Для кадровиков и для бизнеса объемы работы, по крайней мере в ближайшие годы, будут не меньше, а больше. Процентов на 5-10%, - поделилась с «КП» своими ожиданиями от нововведений директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

И дело не только в том, что если человек захочет сохранить бумажную книжку, кадровики будут делать двойную работу: на бумаге и в компьютере.

Закон не установил срок окончательного перехода на «цифру». То есть все, кто сейчас работают, могут до самой пенсии требовать вести свои трудовые книжки в бумажном виде. И даже если коллектив какого-нибудь предприятия в следующем году дружно напишет заявления, чтобы им не вели бумажные книжки, для отдела кадров мало что поменяется.

- Потому что нужно заполнять книгу учета движения трудовых книжек и приходно-расходную книгу по учету бланков. Ведь в любой момент могут принять на работу человека с бумажной трудовой, и ему обязаны будут ее вести, - объяснила Митрофанова.

3. Старые книжки все равно нужно хранить

В случае, когда трудовая книжка утеряна, ПФР поднимает данные об отчислениях работодателя. Логично же, раз фирма платила за человека, значит, он там действительно работал. Но проследить стаж таким образом можно только до 1997 года — тогда людям начали выдавать СНИЛСы.

- До этого времени не существовало персонифицированного пенсионного учета. Работодатели подавали сведения, не указывая конкретных людей, которые у них трудятся. То есть если трудовой стаж начался раньше 97-го, бумажная трудовая книжка единственный документ, который этот стаж подтверждает, - рассказала Валентина Митрофанова.

Так что даже если те, кто начал работать до 1997-го, перейдут на «цифру», серую книжечку, которую им выдадут в кадрах, нужно беречь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане выросло до 18 человек
В Донецкой области мужчина бросил гранату во двор обидевших его знакомых
Умерла американская рэп-исполнительница Лексия Алиджай
В Нидерландах шесть компаний получили посылки с бомбами
Жертвами крушения военного самолета Ан-12 в Судане стали 15 человек
Британский журнал признал Крым территорией России
На востоке Австралии из-за лесных пожаров заблокированы тысячи людей
Белый дом: Трамп заявил Эрдогану, что вмешательство в Ливию осложнит ситуацию в этой стране
"Семья не играла никакой роли": Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
В Казахстане наградили парня, который заслонил собой беременную при крушении самолета под Алма-Атой
Один человек погиб и один ранен: В Торонто произошла стрельба
Эксперты составили рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Курц настроен на смягчение санкций против России в рамках минских соглашений
"Ждут пока отремонтируют самолет": Россияне два часа не могут вылететь из Израиля
Глава Пентагона заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР
Глава "Нафтогаза" ответил на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией
В Сети появилось видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате
Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию
Женская молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии со счетом 6:1
Миллиардер раскритиковал зарплаты россиян и низкие пенсии
Иран обвинил США в попытках сорвать совместные учения России и КНР
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Причиной крупного пожара в зоопарке в Германии стали "китайские фонарики"
В поисках нетрезвых водителей: в МВД предупредили о начале массовых спецопераций на дорогах
"Ребенок попросил": Женщина, забравшая девочку из дома от матери, объяснила свой поступок
Умер Александр Благонравов: создатель легендарных БМП-2 и БМП-3