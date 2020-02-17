Минтранс России оцифрует транспортную накладную и путевой лист

Он будет проводиться до 30 октября 2020 года на территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края. Проект позволит повысить безопасность дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя. При этом перевод на цифру почти 3 млрд первичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур.

Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Она обеспечит обмен юридически значимыми данными в режиме онлайн между всеми участниками перевозки: от коммерческих платформ документооборота до государственных органов исполнительной власти. По итогам эксперимента будут внесены предложения об изменении нормативных правовых актов и сформирована дорожная карта для внедрения ЭПЛ и ЭТрН на территории Российской Федерации.

Для реализации эксперимента до 28 февраля будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

«Эксперимент ускорит запуск Суперсервиса 22 «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» - комплексной электронной государственной услуги цифрового оформления перевозочного процесса на принципах «единого окна». Для нас принципиально важно, отточить все процедуры совместно с бизнесом, сделать открытую госплатформу для всех коммерческих сервисов. Далее мы будем подключать другие виды транспорта. Это обеспечит реальную мультимодальность и цифровую трансформацию целого сектора экономики страны», - отметил заместитель министра транспорта России Алексей Семенов, руководящий реализацией проекта.

Ассоциация ЦТЛ совместно с Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) организуют в рамках эксперимента взаимодействие платформ электронного документооборота («КОРУС Консалтинг», «Directum» (Synerdocs), «Э-КОМ») и участие крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов (ГК «Совтрансавто», ГК «Деловые линии», «Сельта» - перевозчик сети «Магнит», АПХ «Мираторг», «Агро-Авто» - перевозчик «Х5 Retail Group», «XPO Logistics», «FM-Logistics», «Яндекс.Такси»). Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.

«Ведение бумажного документооборота составляет 2-2,5% от годового оборота перевозчиков. К этому надо приплюсовать время при прохождении административных процедур и проверок, отсутствие сквозной интеграции данных и дублирование одной информации для разных проверок. И поэтому оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом – масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли», - подчеркнул в свою очередь директор Ассоциации ЦТЛ Антон Замков.

В рамках эксперимента Яндекс.Такси помимо решения по ЭТрН предоставит технологии собственной разработки для дистанционных предрейсовых осмотров водителей. «Мы в плотном контакте с Минтрансом, уже почти год в экспериментальном порядке тестируется электронный путевой лист – система, позволяющая наладить выпуск в рейс водителя такси с помощью цифровых технологий, - рассказал директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Алексей Федотов. - Медицинский предрейсовый осмотр водителя и технический осмотр автомобиля проводятся в удобной для водителя точке, после чего доступ к базе данных ЭПЛ могут получить все заинтересованные органы. Система позволяет в 4 раза сократить затраты перевозчиков на организацию выпуска транспорта на линию».

По оценкам Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), пилотная апробация использования обоих документов в электронном виде, наряду с совершенствованием регуляторного поля, регулирующего их обращения, позволит и бизнесу, и государству повысить эффективность работы в транспортно-логистической отрасли.

«Для бизнеса запуск пилотной апробации электронной транспортной накладной и электронного путевого листа - это действительно важные шаги к переходу на электронный документооборот и отказу от изживших себя бумажных носителей. Эксперименты с ЭТрН и ЭПЛ позволят разработать и реализовать программу повышения цифровой культуры среди всех участников рынка грузовых перевозок. Это должно снизить количество ошибок, рисков и возможно судебных прецедентов в рамках перехода на электронное взаимодействие. Мы ожидаем, что в результате эксперимента будет достигнута полная готовность участников рынка к новым возможностям по использованию электронной транспортной накладной и электронного путевого листа и их широкая осведомленность о вводимых изменениях. Кроме того, эксперимент по использованию электронного путевого листа будет способствовать еще и повышению уровня безопасности на дорогах», - заключила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

Координатором проведения эксперимента назначен руководитель департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.