О чём жалеет певица МакSим после выхода из комы, кому обязательно нужно сделать прививку от гриппа и чем на самом деле отравились люди в Москве

1 место. «Думала, что это всё фигня»: МакSим очень жалеет, что не верила в ковид и не сделала прививку (слушать)

2 место. Комика Илью Соболева оштрафовали на 100 тысяч рублей за шутку. Истец просил 84 миллиона (слушать)

3 место. И это не шутка. Иван Ургант получил орден Звезды Италии после пародийного телешоу «Ciao, 2020» (слушать)

4 место. Поехали! Клим Шипенко рассказал, о чем будет первый в мире снятый в космосе художественный фильм (слушать)

5 место. 11 сентября. Теракт, разрушивший привычный мир. Падение американской мечты 20 лет спустя (слушать)

6 место. «Привито недопустимо мало людей»: вирусолог объяснил, из-за чего начнется четвертая волна коронавируса (слушать)

7 место. Анна Попова: Тем, кто переболел ковидом, особенно важно привиться от гриппа (слушать)

8 место. Как Китай бескровно захватывает мир (слушать)

9 место. Что американцы сказали Зеленскому в Вашингтоне на самом деле (слушать)

10 место. Арбузы ни при чём. Чем на самом деле отравились люди в Москве (слушать)