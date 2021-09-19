Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 23:11

Как я выжил в «Ночь выборов» в логове политологов

Главред Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов отправился на «главное шоу» этих трех дней голосования
Андрей ГОРБУНОВАндрей ГОРБУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главред Радио «Комсомольская правда» отправился на «главное шоу» трех дней голосования.

Главред Радио «Комсомольская правда» отправился на «главное шоу» трех дней голосования.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

- Мария, добрый вечер. Можете прислать расписание брифингов и имена участников? - прошу я одного из организаторов «Ночи выборов», когда попадаю внутрь.

- Сейчас много людей, весело, фуршет, - приходит мне ответ.

Собственно, это всё, что нужно знать о политологах (а, может, и вообще о политике в России). Кстати, алкоголь в понятие «фуршет» не входит.

- Сухой закон до 21:30, - чеканит официант. - Когда начнут приходить первые результаты, тогда и начнется угар. Кто-то на радостях будет бухать, ну а кто-то с горя нажрется.

А кандидаты вокруг ходят с такими постными лицами, что лучше бы махнули рюмяшку-другую прямо сейчас.

На "Ночи выборов" сухой закон до 21:30

На "Ночи выборов" сухой закон до 21:30

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Вот звезда КВНа Сангаджи Тарбаев. Теперь он один из локомотивов партии «Новые люди». Хмур, сосредоточен, скрипит зубами. Александра Васильевича на него нет! Речь под стать:

- Всю кампанию не волновался. А сегодня ощущается мандраж. Да еще и о фальсификациях рассказывают на моем участке…

Тут же к Сангаджи подбегает отряд тетушек за 40. Каждой нужно сфоткаться с любимым юмористом. Естественно со вспышкой. Щелк-щелк-щелк. «Ой, у меня память телефона заполнена. Постойте еще пару минут. Сейчас почищу. И вот еще мой коллега Федя. С ним тоже сфоткайтесь»…

Тут без 200 граммов вискаря не выжить.

- Официант, будь человеком! Там Сангаджи мучают. Плесни ему анестезии!

Официант — гад — прячет подальше бутылку. Сангаджи мужественно позирует…

Звезда КВНа Сангаджи Тарбаев.

Звезда КВНа Сангаджи Тарбаев.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

А вот ходит-бродит кругами телеведущий Евгений Попов. Нынче он без лоска и дорогих костюмов. Черная толстовка без брендов.

- Ну что, как настрой? - сразу бью наповал самым дурацким вопросом.

- Без комментариев! -голова Попова пытается спрятаться в складках кофты. - Пока нечего обсуждать.

- Ну, а ведущим-то останетесь, если изберут в ГД? - продолжаю я фонтанировать оригинальными вопросами.

- Два эфира в день точно не потяну, - понуро вздыхает Евгений.

- Официант, дай Попову водки! - кричу я бармену. - Ему надо расслабиться.

Трактирщик показывает кулак. Я демонстративно выпиваю стакан черного чая с лимоном. За психическое здоровье кандидатов.

Телеведущий Евгений Попов.

Телеведущий Евгений Попов.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

В одном из залов идет избиение младенца наоборот. Кандидат от партии пенсионеров рычит на юношу со взором горящим. Пацан — победитель какого-то конкурса политологов. - Да я в вашем возрасте уже детей растил, Россию-матушку реформировал.

- Это, конечно, да. Но вы за пенсионную реформу голосовали, - парирует юноша.

Посрамленный кандидат смущенно покидает ринг.

- Наливайкин, плесни мужику! Его сопляк обидел, - в очередной раз штурмую я бар. Официант, едва завидев вашего покорного слугу, зовет на усиление троих своих коллег. Ретируюсь. Тем более в зале брифингов обещают увлекательную дискуссию «Больше женщин в Думе — Зачем? Что женщины могут дать политике». Но тут никто не знает, где зал брифингов. Люди едят, фоткаются с гигантским кроликом, хвастаются новыми гаджетами. Но, определенно, не ищут зал брифингов.

В зале брифингов спорят женщины.

В зале брифингов спорят женщины.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Прислушиваюсь. Вдалеке слышу истеричные женские крики. О! Похоже, я напал на след. Иду на шум. И правда: в сааааааамом дальнем зале спорят четыре дамы.

- Права женщин ущемляют! - кричит одна.

- Сами виноваты. Хватит ныть! Делом занимайтесь, - шипит вторая.

- Вы сами-то зачем мизогонией занимаетесь, - вопит третья.

- Девочки, а давайте дерябнем шампанск…, - примирительно предлагаю я тигрицам. Но тут же осекаюсь, вспоминая лицо бармена. До отмены сухого закона еще полчаса. Не дождавшись прохладительных напитков, дамы продолжили испепелять друг друга словом и взглядом.

А на главной сцене тем временем задорно отплясывают три шикарные девчонки. Минимум одежды, пышная грудь, нижнее белье напоказ. Политолог Алексей Куртов рядом изрекает:

- Ну да, явка на среднем уровне. Это нормально. Сенсации нет, а удовлетворение есть.

- Золотые слова, Алексей Анатольевич! - киваю я и кричу на весь зал, - Официант, всем до краев!

На часах 21:30. Мы победили сухой закон!

На главной сцене отплясывают три шикарные девчонки. Минимум одежды.

На главной сцене отплясывают три шикарные девчонки. Минимум одежды.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Выборы 2021Политика: В ВЕРХАХ