Как я выжил в «Ночь выборов» в логове политологов

Главред Радио «Комсомольская правда» отправился на «главное шоу» трех дней голосования.
Фото: Андрей ГОРБУНОВ
- Мария, добрый вечер. Можете прислать расписание брифингов и имена участников? - прошу я одного из организаторов «Ночи выборов», когда попадаю внутрь.
- Сейчас много людей, весело, фуршет, - приходит мне ответ.
Собственно, это всё, что нужно знать о политологах (а, может, и вообще о политике в России). Кстати, алкоголь в понятие «фуршет» не входит.
- Сухой закон до 21:30, - чеканит официант. - Когда начнут приходить первые результаты, тогда и начнется угар. Кто-то на радостях будет бухать, ну а кто-то с горя нажрется.
А кандидаты вокруг ходят с такими постными лицами, что лучше бы махнули рюмяшку-другую прямо сейчас.
На "Ночи выборов" сухой закон до 21:30
Фото: Андрей ГОРБУНОВ
Вот звезда КВНа Сангаджи Тарбаев. Теперь он один из локомотивов партии «Новые люди». Хмур, сосредоточен, скрипит зубами. Александра Васильевича на него нет! Речь под стать:
- Всю кампанию не волновался. А сегодня ощущается мандраж. Да еще и о фальсификациях рассказывают на моем участке…
Тут же к Сангаджи подбегает отряд тетушек за 40. Каждой нужно сфоткаться с любимым юмористом. Естественно со вспышкой. Щелк-щелк-щелк. «Ой, у меня память телефона заполнена. Постойте еще пару минут. Сейчас почищу. И вот еще мой коллега Федя. С ним тоже сфоткайтесь»…
Тут без 200 граммов вискаря не выжить.
- Официант, будь человеком! Там Сангаджи мучают. Плесни ему анестезии!
Официант — гад — прячет подальше бутылку. Сангаджи мужественно позирует…
Звезда КВНа Сангаджи Тарбаев.
Фото: Андрей ГОРБУНОВ
А вот ходит-бродит кругами телеведущий Евгений Попов. Нынче он без лоска и дорогих костюмов. Черная толстовка без брендов.
- Ну что, как настрой? - сразу бью наповал самым дурацким вопросом.
- Без комментариев! -голова Попова пытается спрятаться в складках кофты. - Пока нечего обсуждать.
- Ну, а ведущим-то останетесь, если изберут в ГД? - продолжаю я фонтанировать оригинальными вопросами.
- Два эфира в день точно не потяну, - понуро вздыхает Евгений.
- Официант, дай Попову водки! - кричу я бармену. - Ему надо расслабиться.
Трактирщик показывает кулак. Я демонстративно выпиваю стакан черного чая с лимоном. За психическое здоровье кандидатов.
Телеведущий Евгений Попов.
Фото: Андрей ГОРБУНОВ
В одном из залов идет избиение младенца наоборот. Кандидат от партии пенсионеров рычит на юношу со взором горящим. Пацан — победитель какого-то конкурса политологов. - Да я в вашем возрасте уже детей растил, Россию-матушку реформировал.
- Это, конечно, да. Но вы за пенсионную реформу голосовали, - парирует юноша.
Посрамленный кандидат смущенно покидает ринг.
- Наливайкин, плесни мужику! Его сопляк обидел, - в очередной раз штурмую я бар. Официант, едва завидев вашего покорного слугу, зовет на усиление троих своих коллег. Ретируюсь. Тем более в зале брифингов обещают увлекательную дискуссию «Больше женщин в Думе — Зачем? Что женщины могут дать политике». Но тут никто не знает, где зал брифингов. Люди едят, фоткаются с гигантским кроликом, хвастаются новыми гаджетами. Но, определенно, не ищут зал брифингов.
В зале брифингов спорят женщины.
Фото: Андрей ГОРБУНОВ
Прислушиваюсь. Вдалеке слышу истеричные женские крики. О! Похоже, я напал на след. Иду на шум. И правда: в сааааааамом дальнем зале спорят четыре дамы.
- Права женщин ущемляют! - кричит одна.
- Сами виноваты. Хватит ныть! Делом занимайтесь, - шипит вторая.
- Вы сами-то зачем мизогонией занимаетесь, - вопит третья.
- Девочки, а давайте дерябнем шампанск…, - примирительно предлагаю я тигрицам. Но тут же осекаюсь, вспоминая лицо бармена. До отмены сухого закона еще полчаса. Не дождавшись прохладительных напитков, дамы продолжили испепелять друг друга словом и взглядом.
А на главной сцене тем временем задорно отплясывают три шикарные девчонки. Минимум одежды, пышная грудь, нижнее белье напоказ. Политолог Алексей Куртов рядом изрекает:
- Ну да, явка на среднем уровне. Это нормально. Сенсации нет, а удовлетворение есть.
- Золотые слова, Алексей Анатольевич! - киваю я и кричу на весь зал, - Официант, всем до краев!
На часах 21:30. Мы победили сухой закон!
На главной сцене отплясывают три шикарные девчонки. Минимум одежды.
Фото: Андрей ГОРБУНОВ