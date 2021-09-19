Как я выжил в «Ночь выборов» в логове политологов

Главред Радио «Комсомольская правда» отправился на «главное шоу» трех дней голосования. Фото: Андрей ГОРБУНОВ

- Мария, добрый вечер. Можете прислать расписание брифингов и имена участников? - прошу я одного из организаторов «Ночи выборов», когда попадаю внутрь.

- Сейчас много людей, весело, фуршет, - приходит мне ответ.

Собственно, это всё, что нужно знать о политологах (а, может, и вообще о политике в России). Кстати, алкоголь в понятие «фуршет» не входит.

- Сухой закон до 21:30, - чеканит официант. - Когда начнут приходить первые результаты, тогда и начнется угар. Кто-то на радостях будет бухать, ну а кто-то с горя нажрется.

А кандидаты вокруг ходят с такими постными лицами, что лучше бы махнули рюмяшку-другую прямо сейчас.

На "Ночи выборов" сухой закон до 21:30 Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Вот звезда КВНа Сангаджи Тарбаев. Теперь он один из локомотивов партии «Новые люди». Хмур, сосредоточен, скрипит зубами. Александра Васильевича на него нет! Речь под стать:

- Всю кампанию не волновался. А сегодня ощущается мандраж. Да еще и о фальсификациях рассказывают на моем участке…

Тут же к Сангаджи подбегает отряд тетушек за 40. Каждой нужно сфоткаться с любимым юмористом. Естественно со вспышкой. Щелк-щелк-щелк. «Ой, у меня память телефона заполнена. Постойте еще пару минут. Сейчас почищу. И вот еще мой коллега Федя. С ним тоже сфоткайтесь»…

Тут без 200 граммов вискаря не выжить.

- Официант, будь человеком! Там Сангаджи мучают. Плесни ему анестезии!

Официант — гад — прячет подальше бутылку. Сангаджи мужественно позирует…

Звезда КВНа Сангаджи Тарбаев. Фото: Андрей ГОРБУНОВ

А вот ходит-бродит кругами телеведущий Евгений Попов. Нынче он без лоска и дорогих костюмов. Черная толстовка без брендов.

- Ну что, как настрой? - сразу бью наповал самым дурацким вопросом.

- Без комментариев! -голова Попова пытается спрятаться в складках кофты. - Пока нечего обсуждать.

- Ну, а ведущим-то останетесь, если изберут в ГД? - продолжаю я фонтанировать оригинальными вопросами.

- Два эфира в день точно не потяну, - понуро вздыхает Евгений.

- Официант, дай Попову водки! - кричу я бармену. - Ему надо расслабиться.

Трактирщик показывает кулак. Я демонстративно выпиваю стакан черного чая с лимоном. За психическое здоровье кандидатов.

Телеведущий Евгений Попов. Фото: Андрей ГОРБУНОВ

В одном из залов идет избиение младенца наоборот. Кандидат от партии пенсионеров рычит на юношу со взором горящим. Пацан — победитель какого-то конкурса политологов. - Да я в вашем возрасте уже детей растил, Россию-матушку реформировал.

- Это, конечно, да. Но вы за пенсионную реформу голосовали, - парирует юноша.

Посрамленный кандидат смущенно покидает ринг.

- Наливайкин, плесни мужику! Его сопляк обидел, - в очередной раз штурмую я бар. Официант, едва завидев вашего покорного слугу, зовет на усиление троих своих коллег. Ретируюсь. Тем более в зале брифингов обещают увлекательную дискуссию «Больше женщин в Думе — Зачем? Что женщины могут дать политике». Но тут никто не знает, где зал брифингов. Люди едят, фоткаются с гигантским кроликом, хвастаются новыми гаджетами. Но, определенно, не ищут зал брифингов.

В зале брифингов спорят женщины. Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Прислушиваюсь. Вдалеке слышу истеричные женские крики. О! Похоже, я напал на след. Иду на шум. И правда: в сааааааамом дальнем зале спорят четыре дамы.

- Права женщин ущемляют! - кричит одна.

- Сами виноваты. Хватит ныть! Делом занимайтесь, - шипит вторая.

- Вы сами-то зачем мизогонией занимаетесь, - вопит третья.

- Девочки, а давайте дерябнем шампанск…, - примирительно предлагаю я тигрицам. Но тут же осекаюсь, вспоминая лицо бармена. До отмены сухого закона еще полчаса. Не дождавшись прохладительных напитков, дамы продолжили испепелять друг друга словом и взглядом.

А на главной сцене тем временем задорно отплясывают три шикарные девчонки. Минимум одежды, пышная грудь, нижнее белье напоказ. Политолог Алексей Куртов рядом изрекает:

- Ну да, явка на среднем уровне. Это нормально. Сенсации нет, а удовлетворение есть.

- Золотые слова, Алексей Анатольевич! - киваю я и кричу на весь зал, - Официант, всем до краев!

На часах 21:30. Мы победили сухой закон!