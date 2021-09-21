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Наука21 сентября 2021 7:00

Ученые: Мужчины реагируют на фазы Луны сильнее женщин

Ночное светило – и растущее, и убывающее – каким-то загадочным образом влияет на продолжительность сна цивилизованных людей
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Представители сильного пола на Луну не воют, реагируют иначе

Представители сильного пола на Луну не воют, реагируют иначе

Фото: Shutterstock

Если верить своим глазам и Московскому планетарию, то Луна, начавшая расти 9 сентября 2021 года, к 19 сентября выглядела почти полной. Совсем полной она станет 21 сентября и продолжит зрительно оставаться такой вплоть до 23 сентября включительно. А потом начнет убывать. К концу сентября от Луны останется лишь половинка.

Припомните, как вы спали в «лунные ночи»? Должны были бы хуже, чем обычно.

Фазы Луны в сентябре 2021 года.

Фазы Луны в сентябре 2021 года.

В полнолуние не спится.

В полнолуние не спится.

В том, что Луна нарушает сон убедились шведские ученые из Университетов Уппсалы (Uppsala University). О чем сообщили в журнале Science of the Total Environment – на него ссылаются в пресс-релизе университета и на портале ScienceAlert, которые коротко познакомили с полученными результатами.

Шведы отнюдь не первыми заинтересовались в Луной – в смысле ее влияния на продолжительность и качество сна. Но их исследование, как они сами уверяют, стало самым масштабным и якобы наиболее достоверным. Ученые вовлекли в него 492 женщины и 360 мужчин. Добровольцам устроили полисомнографию – регистрацию различных параметров их сна посредством многочисленных датчиков и компьютера.

Прибор для полисомнографии.

Прибор для полисомнографии.

Регистрировали ночами – несколько лет – в процессе того, как Луна то убывала, то нарастала, включая новолуние и полнолуние. То есть, охватывали весь лунный цикл продолжительностью 29,5 дня. Как раз столько времени проходит от одного новолуния до другого. Или между двумя полнолуниями.

В итоге, шведы, которыми руководил Кристиан Бенедикт (Christian Benedict) – доцент кафедры нейронауки (Associate Professor at Uppsala University's Department of Neuroscience), собрали обширные данные о том, как и сколько спали мужчины и женщины лунными и безлунными ночами. Последующий анализ и позволил уличить Луну в том, что она и в самом деле влияет на людей.

Ученые следили за сном добровольцев в течение лунного цикла.

Ученые следили за сном добровольцев в течение лунного цикла.

Выяснилось: в периоды растущей Луны сон нарушается, как у мужчин, так и у женщин. Становится чуть более беспокойным. И те, и другие чаще просыпаются, больше ворочаются. Под убывающую Луну успокаиваются.

Однако у мужчин реакция сильнее. В растущую Луну продолжительность их сна в среднем сокращается на 20 минут. Сокращается и у женщин, но гораздо меньше – всего на 12 минут в среднем.

Природа «лунного феномена» остается загадочной. Очевидное, казалось бы, объяснение, мол, людям мешает спать лунный свет, научную проверку, похоже, не выдержало. Проверяли ученые из нескольких университетов - Вашингтонского (University of Washington), Аргентинского национального (Universidad Nacional de Quilmes) и Йельского (Yale University). О чем в свое время сообщили в журнале Science Advances.

В экспериментах, которыми руководил Леандро Казираги (Leandro Casiraghi) участвовали аргентинские индейцы племени Тоба и студенты из Сиэтла. Близкие к природе индейцы ориентировались в основном на естественное освещение – им свет Луны и в самом деле мог мешать. Урбанизированные студенты, привыкшие к электрическому освещению, Луну ночами не видели. Тем не менее, по мере приближения к полнолунию, продолжительность сна сокращалась и у тех, и у других. У индейцев, правда, чуть больше, чем у городских жителей. Половые различия ученые в расчет не брали.

Результаты, полученные на американском континенте, продемонстрировали: в полнолуние люди спали в среднем почти на час меньше, укладывались на полчаса позднее. Что подтверждало существование феномена.

Графическое представление американских экспериментов.

Графическое представление американских экспериментов.

И американцы, и шведы полагают – пока что умозрительно: дело тут в эдакой памяти предков, которых эволюция заставила дольше бодрствовать в те ночи, когда светила яркая – полная – луна. Естественное освещение добавляло время, которое можно было использовать на какие-нибудь полезные дела.

Светом полной Луны, кстати, до сих пор пользуются земледельцы – пашут, сеют, убирают урожай, экономя электроэнергию.

Полной Луной любуются – особенно влюбленные, которым «бессонница», спровоцированная ею, только на руку, что называется. Способствует развитию романтических чувств и, как следствие, повышению рождаемости.

Исследователи из университета Уппсалы осторожно высказывают и другую гипотезу. Согласно ей, люди, даже не видя Луну, каким-то образом ощущают ее гравитационной воздействие. Оно - пусть и незначительно, но меняется в течении лунного цикла. Не исключены и какие-то геомагнитные эффекты. Что требует дальнейшего изучения.

Пока же ученые признают: нынешнее исследование было «наблюдательным». И цели вникнуть в суть не имело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нечистая сила спит спокойно

Мистики упорно считают, что по мере приближения к полнолунию, а во время него и подавно, начинает буйствовать нечистая сила: лютуют оборотни, вурдалаки, из могил выползают ожившие мертвецы, а магические обрядов колдунов становятся особенно действенными.

Многие верят, что полная Луна превращает психически неуравновешенных людей в лунатиков. Якобы под ее воздействием чаще сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Да и просто заболевают.

Ученые проверяли многократно: мистические поверья - полная чушь. Психологи Джеймс Роттон, Иван Келли и астроном Роджер Калвер проанализировали несколько десятков исследований, посвященных влиянию полной Луны на психику людей. Не нашли ничего убедительного. И даже написали книгу «Луна была полной, а ничего не случилось».

Статистика показывает: даже собаки, вопреки поверьям, не становятся агрессивнее. В полнолуние они кусают людей с той же частотой, что и без него.

Иного мнения придерживался Михаил Булгаков, который написал в романе «Мастер и Маргарита» следующее:

«…Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться…становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет Луна...»

КСТАТИ

Странное совпадение

Смущает официальная статистика заражения COVID-19 в России, свидетельствует: с 14 по 19 сентября число заразившихся росло. В это время росла и Луна – с половинки до целой. Вдруг как-то способствовала?

Число новых случаев заражения коронавирусом в России в сентябре 2021 года.

Число новых случаев заражения коронавирусом в России в сентябре 2021 года.

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