Нетаньяху высмеял Байдена

Причиной стало поведение главы Белого дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях появилось видео, на котором бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высмеял президента США Джо Байдена.

Причиной стало поведение главы Белого дома во время беседы с преемником Нетаньяху, Нафтали Беннетом.

Сама встреча двух политиков состоялась 27 августа, позже Беннет заявил, что очень доволен итогами переговоров.

– У меня возникло чувство, будто мы знакомы друг с другом очень много лет. Он любит Израиль, знает, что хочет, и готов прислушиваться к нашим требованиям. Между нами установилась близкая личная связь, позволяющая звонить напрямую друг другу. Я благодарен Байдену за то, что он внимательно выслушал меня, хотя Соединенные Штаты переживают сейчас непростые дни, – заявил Беннет, комментируя состоявшуюся встречу.

А буквально на следующий день в Twitter появилась видеозапись, на которой Байден во время разговора с Беннетом сидит, закрыв глаза и опустив голову – многие сочли, что президент США в оправдание своего прозвища «сонный Джо» просто задремал.

Ролик опубликовала израильский политик и публицист Галит Дистель-Атбарян, а Twitter тут же присвоил видеозаписи ярлык «манипулируемые СМИ».

Именно этот момент и стал причиной для насмешек со стороны Нетаньяху – когда собеседник спросил его, знает ли он о встрече Байдена и Беннета, бывший премьер Израиля ответил:

– Я слышал. Я слышал, что Байден был очень внимателен и опустил голову в знак согласия.

После этого Нетаньяху опустил голову и прикрыл глаза, изображая спящего человека, намекая на то, что Байден был настолько увлечен переговорами с Беннетом, что просто заснул.

Впрочем, ожидать от бывшего премьер-министра Израиля другого отношения к своему более удачливому политическому оппоненту, пожалуй, не стоит.