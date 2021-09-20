Многократный чемпион мира по боксу решил стать президентом Филиппин: «Я - боец»

В конце августа Пакьяо провел свой последний бой на ринге Фото: REUTERS

Восьмикратный чемпион мира по боксу, 42-летний филиппинец Мэнни Пакьяо, неоднократно получавший титул лучшего боксера года, заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны.

Ранее кандидатуру Пакьяо выдвинула правящая Филиппинская демократическая партия – Сила народа (PDP – Laban, правящая партия Филиппин).

В конце августа Пакьяо провел свой последний бой на ринге, уступив, по мнению судей, кубинскому спортсмену Йорденсу Угансу. Считается, что именно этот бой стал заключительным в профессиональной карьере боксера.

Вместе с тем, в политике Пакьяо далеко не новичок – в течение последних пяти лет он занимает пост сенатора и является непримиримым борцом с коррупцией в филиппинском правительстве. Также Пакьяо последовательно выступает против близких отношений, которые продвигает действующий президент Филиппин с Китаем.

– Я - боец, и я всегда буду бойцом на ринге и за его пределами. Я принимаю выдвижение кандидатом в президенты Республики Филиппины, – заявил Пакьяо.

Выборы президента страны назначены на 9 мая будущего года. Согласно положениям филиппинской конституции, президент республики – 76-летний Родриго Дутерте – баллотироваться на пост главы государства уже не сможет.