В США нашли девушку, за поисками которой следила вся страна

Габриэль Петито отправилась в поездку со своим бойфрендом и пропала Фото: REUTERS

В американском штате Вайоминг нашли останки девушки, которые, судя по всему, принадлежат Габриэль Петито - блогеру, за поисками которой с напряжением следила вся Америка, сообщает FoxNews.

Габриэль Петито с детства увлекалась путешествиями, а когда познакомилась со своим будущим женихом Брайаном Лондри, сумела передать свою страсть к перемене мест и ему. Позже, решив жить вместе, пара приобрела Ford Transit и переоборудовала его в дом на колесах.

Габи и Брайан вели блог в Instagram, в котором рассказывали о своих поездках, делились фотографиями и видео из разных красивых мест, где им удалось побывать.

Летом пара заявила о своем желании пересечь США с востока на запад и отправилась выполнять задуманное.

Судя по размещаемым ими постам, все шло просто замечательно – на каждом фото молодые люди улыбались и просто светились от счастья и любви друг к другу.

А потом все закончилось: Брайан вернулся домой один, а о местонахождении Габи никто ничего не знал. Кроме того, молодой человек наотрез отказался общаться с полицией, за что и получил от следователей статус «person of interest» – то ли свидетель, то ли подозреваемый, но несомненно связанный с преступлением человек.

20 августа пара опубликовала ролик, в котором объявила о намерении вести кочевой образ жизни, 25 августа Габриэль в последний раз позвонила родителям, и те, привыкшие к долгим отлучкам дочери, не поднимали паники до 11 сентября.

Позже выяснилось, что 12 августа офицер полиции встретил Брайана и Габриэль, прибыв на вызов прохожего о домашнем насилии – пара очень сильно ссорилась, и дело чуть не дошло до рукоприкладства. Молодой человек и девушка объяснили полицейскому, что очень любят друг друга, но в последнее время их отношения начали портиться. Блюститель порядка посоветовал паре провести ночь порознь.

Доморощенные детективы в соцсетях начали наперебой предлагать свои версии и искать на фото в блогах пары намеки на плохие отношения.

Большинство «следователей» пришли к выводу, что именно Брайан является преступником. Так или иначе, но вот уже несколько дней, как молодой человек исчез, и его поисками занимается полиция.