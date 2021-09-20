С 1 октября 2021 вырастут зарплаты и пенсии российских военных: Как рассчитать будущий доход

Зарплаты и пенсии российских военных вырастут с 1 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зарплаты и пенсии российских военных вырастут с 1 октября. Постановление об индексации премьер Михаил Мишустин подписал еще в мае. Размер индексации - 3,7%.

Согласно тексту постановления, со следующего месяца увеличатся:

- Оклады по воинским должностям у призывников.

- Оклады по воинским должностям и званиям у контрактников, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, УФСИН, таможенников и других силовиков.

Увеличатся и пенсии у военных пенсионеров (в России их около 2,5 млн человек). Действующим военным пенсионерам, как и военнослужащим, рассчитать будущий доход просто: берешь нынешнюю зарплату и умножаешь на 1,037. Но тем военным, которые только планируют выйти на заслуженный отдых и хотят узнать размер будущих выплат, придется немного попотеть над цифрами.

Дело в том, что военная пенсия рассчитывается для каждого индивидуально по формуле:

Пенсия = (ОД + ОЗ + НВЛ) × КВЛ × 0,7368

Не спешите закрывать статью! Все гораздо проще, чем кажется. Раскладываем формулу по полочкам.

ОД - оклад по должности,

ОЗ - оклад по воинскому званию,

НВЛ - надбавка за выслугу лет,

КВЛ - коэффициент, который зависит от выслуги лет.

С окладами по должности и воинскому званию все просто: сколько они составят с 1 октября, вы легко найдете в интернете, в том числе и на нашем сайте. Важный момент: для расчета берутся именно последние звание и должность перед уходом на пенсию.

Надбавка за выслугу зависит, понятное дело, от срока службы. При выслуге от 20 до 25 лет она составляет 30% от суммы окладов по должности и воинскому званию; при выслуге 25 лет и более - 40%.

Что касается показателя КВЛ, то тут чуть сложнее. Военный имеет право на пенсию, если он прослужил 20 лет. В этом случае надбавка составляет 50%. За каждый следующий год добавляется еще 3%, но есть потолок – 85%. То есть при разных сроках службы этот коэффициент составляет:

• 20 лет - 50%

• 21 год - 53%

• 22 года - 56%

• 23 года - 59%

• 24 года - 62%

• 25 лет - 65%

• 26 лет - 68%

• 27 лет - 71%

• 28 лет - 74%

• 29 лет - 77%

• 30 лет - 80%

• 31 год - 83%

• 32 года и больше - 85%.

Без фронтовых ста грамм... Вернее, без конкретного примера не разберешься. Итак, давайте рассчитаем пенсию военного, который уходит на заслуженный отдых командиром танкового батальона в звании полковника, прослужив 30 лет.

- Оклад по воинской должности командира танкового батальона с 1 октября 2021 года – 27 809 рублей.

- Оклад по воинскому званию полковника с 1 октября 2021 года – 15 064 рубля.

- Надбавка за выслугу лет составит (27 809 + 15 064) * 0,4 = 17 149 рублей 20 копеек.

- КВЛ в нашем случае - 80%.

Подставляем цифры в формулу и получаем:

(27 809 + 15 064 + 17 149,2) × 0,8 × 0,7368 = 35 379 рублей 48 копеек.

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