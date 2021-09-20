С 1 октября 2021 вырастут зарплаты и пенсии российских военных: Как рассчитать будущий доход

Зарплаты и пенсии российских военных вырастут с 1 октября.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Зарплаты и пенсии российских военных вырастут с 1 октября. Постановление об индексации премьер Михаил Мишустин подписал еще в мае. Размер индексации - 3,7%.
Согласно тексту постановления, со следующего месяца увеличатся:
- Оклады по воинским должностям у призывников.
- Оклады по воинским должностям и званиям у контрактников, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, УФСИН, таможенников и других силовиков.
Увеличатся и пенсии у военных пенсионеров (в России их около 2,5 млн человек). Действующим военным пенсионерам, как и военнослужащим, рассчитать будущий доход просто: берешь нынешнюю зарплату и умножаешь на 1,037. Но тем военным, которые только планируют выйти на заслуженный отдых и хотят узнать размер будущих выплат, придется немного попотеть над цифрами.
Дело в том, что военная пенсия рассчитывается для каждого индивидуально по формуле:
Пенсия = (ОД + ОЗ + НВЛ) × КВЛ × 0,7368
Не спешите закрывать статью! Все гораздо проще, чем кажется. Раскладываем формулу по полочкам.
ОД - оклад по должности,
ОЗ - оклад по воинскому званию,
НВЛ - надбавка за выслугу лет,
КВЛ - коэффициент, который зависит от выслуги лет.
С окладами по должности и воинскому званию все просто: сколько они составят с 1 октября, вы легко найдете в интернете, в том числе и на нашем сайте. Важный момент: для расчета берутся именно последние звание и должность перед уходом на пенсию.
Надбавка за выслугу зависит, понятное дело, от срока службы. При выслуге от 20 до 25 лет она составляет 30% от суммы окладов по должности и воинскому званию; при выслуге 25 лет и более - 40%.
Что касается показателя КВЛ, то тут чуть сложнее. Военный имеет право на пенсию, если он прослужил 20 лет. В этом случае надбавка составляет 50%. За каждый следующий год добавляется еще 3%, но есть потолок – 85%. То есть при разных сроках службы этот коэффициент составляет:
• 20 лет - 50%
• 21 год - 53%
• 22 года - 56%
• 23 года - 59%
• 24 года - 62%
• 25 лет - 65%
• 26 лет - 68%
• 27 лет - 71%
• 28 лет - 74%
• 29 лет - 77%
• 30 лет - 80%
• 31 год - 83%
• 32 года и больше - 85%.
Без фронтовых ста грамм... Вернее, без конкретного примера не разберешься. Итак, давайте рассчитаем пенсию военного, который уходит на заслуженный отдых командиром танкового батальона в звании полковника, прослужив 30 лет.
- Оклад по воинской должности командира танкового батальона с 1 октября 2021 года – 27 809 рублей.
- Оклад по воинскому званию полковника с 1 октября 2021 года – 15 064 рубля.
- Надбавка за выслугу лет составит (27 809 + 15 064) * 0,4 = 17 149 рублей 20 копеек.
- КВЛ в нашем случае - 80%.
Подставляем цифры в формулу и получаем:
(27 809 + 15 064 + 17 149,2) × 0,8 × 0,7368 = 35 379 рублей 48 копеек.
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