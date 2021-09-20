Заболел ребенок? Получите прибавку к выплате по бюллетеню

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Вместе с учебным годом стартует сезон простуд, и родителям придется чаще брать больничный по уходу за ребенком. С 1 сентября пап и мам, имеющих детей до 7 лет, ждет прибавка в выплате по бюллетеню. Вступает в силу так называемая президентская поправка - поручение, которое дал Владимир Путин в Послании Федеральному собранию этой весной.

Напомним, до сих пор независимо от возраста ребенка пособие по уходу за ним на время болезни зависело от стажа родителя, который берет больничный. Так, если мама или папа имеют стаж меньше 8 лет, пособие составляло 80% их среднего заработка. При стаже менее 5 лет - 60% заработка. А если родитель до ухода на больничный проработал меньше полугода, пособие выплачивалось в сумме не больше минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц.

Теперь в случае заболевания ребенка до 7 лет включительно пособие по уходу за ним составит 100% среднего заработка матери или отца. При этом максимальная сумма выплаты по больничному равна 2434,25 руб. в день, или около 74 тысяч руб. за месяц бюллетеня, поясняют в Фонде социального страхования (ФСС РФ).

Важные нюансы:

• такая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС РФ;

• родителям не придется оформлять дополнительные документы, все расчеты Фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Чтобы получить выплату, достаточно будет сообщить своему работодателю номер электронного больничного листа (либо принести бумажный больничный, если вы оформите его «по старинке»). А также один раз подать заявление с указанием способа получения пособия: на карту «Мир», почтовым переводом либо на банковский счет. Деньги перечисляются работнику Фондом социального страхования в течение 10 дней после получения сведений для выплаты от работодателя. С 2022 года, когда все листки нетрудоспособности станут электронными, выплаты по ним будут начисляться автоматически после их закрытия без участия работодателя, отмечают в ФСС РФ.