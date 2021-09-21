Яндекс.Такси поможет водителям получить IT-профессию

Водители, сотрудничающие с Яндекс.Такси больше трех лет, смогут бесплатно получить новую профессию. В честь своего десятилетия, сервис предлагает партнерам пройти онлайн-обучение по востребованным IT-направлениям, взяв все расходы на себя. На обучение агрегатор выделит 20 миллионов рублей.Компания рассматривает возможность расширения программы в будущем.

Водители, совмещая основную работу с учебой, могут стать веб-разработчиками, графическими дизайнерами, аналитиками данных, научиться программировать на C++, Java или Python.

Обучение будет проходить на платформе Яндекс.Практикум. Занятия будут дистанционными, курсы длятся от четырех до десяти месяцев. Для обучения нужен будет компьютер и интернет. По времени учеба будет занимать около 10 часов в неделю.

Чтобы записаться на курсы, водителям до 25 сентября нужно подать заявку, зарегистрировавшись в Яндекс.Практикуме. Чтобы стать студентом, до начала учебы нужно изучить вводный курс по выбранной специальности, а также пройти тесты на профориентацию и мотивацию.

- После окончания курсов водители получат сертификат, который позволит им работать по новой специальности. В Яндекс.Практикуме есть своя программа трудоустройства. Обучение стартует начиная с 26 октября в зависимости от выбранного курса, - уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, тестирование обучающей программы для водителей началось в 2020 году, и дало отличные результаты. Десятки водителей получили специальность: «тестировщик», «аналитик данных», «веб-разработчик». Некоторые получили работу в IT-сфере еще на этапе защиты диплома.