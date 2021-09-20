Дмитрий Певцов объяснил, зачем отправил сына учиться в кадетский корпус: «Они тоже смотрят советские фильмы»

Дмитрий Певцов входит в группу артистов, единым фронтом выступающих за традиционные ценности

В политически-культурологическом «Бункере на Лубянке» Захара Прилепина в преддверии выборов в Госдуму РФ прошел марафон круглых столов с участием ведущих политологов, журналистов, артистов «Свободный большой диалог».

Приходил и Дмитрий Певцов, живущий по соседству. Как известно, он входит в группу артистов (Мария Шукшина, Николай Бурляев), единым фронтом выступающих за традиционные ценности, цензуру на ТВ и патриотическое воспитание. Поэтому актер в числе прочего в ходе беседы с ополченцем Ринатом Есиналиевым объяснил, зачем отдал сына Елисея в Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова и победит ли Тик-Ток все разумное и вечное.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Есть прослойка молодых людей, которым интересен не только Тик-Ток и Youtube, - считает Певцов. - Недавно я разговаривал с директором школы, который детей возит по маршруту, которому ходил Беринг, ездят на Камчатку, по Сибири, ходят на байдарках. Классами. Поют определенную [не Моргенштерна] музыку, поют определенные [патриотические] песни, смотрят определенные [советские] фильмы. Моему сыну 14 лет, учится в кадетском корпусе. Там они тоже смотрят советские фильмы. Хотя возраст людей, выросших на советском кино, увеличивается, надежда, что есть небольшая часть молодежи, которая идет по их пути, все же есть.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артист считает, что современные кумиры молодежи, стримеры и лидеры мнений «ни к совести, ни к морали отношения не имеют».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— По поводу молодежи — это беда, — уверен Дмитрий. — Ютьюберы занимаются, извините, собой. Надо будут — прокрекламируют банк, надо будет — позовут на выборы. Это несерьезно. У нас вообще люди думают о том, как сосед лучше живет, а не о том, что нужно с детьми сделать, образованием, воспитанием.

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