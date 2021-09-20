Ректор МГПУ о безопасности в вузах: "Мы предлагаем программу "Беги. Прячься. Борись"

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к ректору МГПУ, бывшему заместителю министра образования Игорю Реморенко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

После того, как в Пермском университете 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял своих сверстников и педагогов, без проблем проникнув на территорию вуза с легально полученным им оружием, в который раз возник вопрос: как бороться с подобными проявлениями в будущем? И что можно было бы предпринять уже сейчас?

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к ректору МГПУ, бывшему заместителю министра образования Игорю Реморенко:

- В Пермском университете юный одиночка расстрелял студентов и преподавателей. До того были казанская школа, прежде керченский колледж — можно ли подобное предотвратить?

- Мы, конечно, тоже над этим размышляем. У нас есть специальная программа безопасности. Наша позиция в то, что проблема требует изучения. И тщательного обдумывания того, как это можно предотвратить.

- А конкретные меры?

- Внутри университета мы думаем, как именно можно предупреждать подобные события. Которые зачастую носят весьма случайный характер. И которые весьма трудно заранее предотвратить.

- Необходима система?

- Да, ясная система действий, которая ориентирует всех участников университетской жизни на возможные подобные угрозы.

- Например, как в Америке?

- В США, где с этим столкнулись еще в середине прошлого века, есть программа, которая называется «Беги. Прячься. Борись». Она и сейчас действует.

- Всего три шага?

- Именно! И соответствующим образом инструктируются все, кто преподает или учится в вузе. Сначала объясняется, как бежать. Если убежать невозможно — как надо прятаться. Не можешь спрятаться — готовься к противостоянию, к отпору агрессора. Это достаточно лаконичная, но в вузах последовательно внедряющаяся программа.

- У вас в том числе?

- Мы уже подготовили несколько роликов на этот счет. И считаем, что всех надо об этом предупреждать. Насколько это возможно, убеждать, как можно подобного избежать.

- А усиление систем внутренней безопасности в вузах?

- Система внутренней безопасности — она, увы, не панацея. Нигде — ни в США, ни в России, ни в Азии. В той степени, в какой мы усиливаем процедуры безопасности, злоумышленники думают, как их можно обойти.

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