«Тело 12-летнего подростка»: Поклонники обсуждают исхудавшую после комы МакSим

Марина Максимова поделилась свежими снимками с прогулки. Фото: Инстаграм.

Певица МакSим больше месяца провела в искусственной коме: врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ из-за тяжелой формы пневмонии. 38-летняя Марина Максимова чудом выжила – врачи не давали ей практически никаких шансов. Но певица выкарабкалась и сейчас идет на поправку. На момент выписки из больницы Марина весила всего 34 килограмма. Сейчас певица восстанавливается дома: она отдыхает и много гуляет. Сегодня исполнительница поделилась свежими фотографиями, сделанными во время прогулки.

МакSим вышла прогуляться в удобных кроссовках, белых джинсах и такой же белоснежной куртке. Обтягивающие брюки подчеркнули ее хрупкость. Несмотря на то, что певица старается поскорее набрать вес, ей это пока не удается. Впрочем, Марина уверяет, что она старается хорошо питаться и шутит, что у нее «весь дом в тортах».

«Тело 12-летнего подростка!» - пишут о певице поклонники. Фото: Инстаграм.

Поклонники в комментариях желают артистке здоровья и скорейшего восстановления. По их мнению, певица выглядит худенькой как тростинка, и напоминает скорее девочку-подростка, чем взрослую женщину.

«Хрупкая, как травинка. Больше кушай! Витамины, все такое»; «Тело 12-летнего подростка!»; «Какая худенькая! Скорее восстанавливайся, Мариночка»; «Не пугай так больше нас! Живи и радуй своих поклонников», - пишут фолловеры.

К МакSим ежедневно приезжает врач-реаниматолог: под его присмотром она делает лечебную гимнастику и дыхательные упражнения. В ближайшие месяцы ей запрещены перелеты и концертные выступления. По мнению специалистов, для полного восстановления артистке понадобится примерно год.

Подписчики желают звезде поскорее восстановить свое здоровье. Фото: Инстаграм.

В интервью Ксении Собчак певица призналась, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - призналась Марина Ксении Собчак.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое плохое самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани. Марина считала, что у нее обычная простуда, ведь тесты на ковид показали отрицательный результат.

- Когда я была в Казани, у меня поднялась температура до 40, - рассказала MакSим. - Я сделала к тому моменту несколько отрицательных тестов на коронавирус. Я думала, что это обычная простуда.

На момент выписки из больницы Марина весила всего 34 килограмма. Фото: Инстаграм.

Певицу госпитализировали в частную клинику, врачи которой не справились с ее лечением. В итоге МакSим экстренно перевезли в московскую городскую больницу №52. Медики предупреждали, что Марина может не пережить транспортировку и умереть прямо в машине скорой помощи.

- После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло, - призналась МакSим.

В итоге врачи 52-й больницы смогли вытащить певицу из комы и вернуть к жизни. Придя в сознание, артистка первым делом поблагодарила своих спасителей и своих поклонников за поддержку.

- В первую очередь, хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу также поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня, - написала Марина в Инстаграме после того, как вышла из медикаментозного сна.