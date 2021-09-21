Эхо трагедии в Перми: психологи рассказали, кто и как может вычислить потенциального преступника заранее

Предотвращать подобные пермскому преступления – это, в первую очередь, дело правоохранительных органов Фото: REUTERS

Все мы сейчас прокручиваем в голове мысли: можно ли было как-то предотвратить это, и подобные ему, преступления? Есть ли какие-то психические показатели в поведении молодых людей и подростков, на которые важно обращать внимание? А если заметил, что что-то не то, то куда звонить, к кому обращаться?

Эти наивные вопросы «Комсомолка» задала специалистам Московского психолого-педагогического университета: доценту кафедры юридической психологии и права факультета Юридической психологии МГППУ (специалисты занимаются профилактикой отклоняющегося поведения, участвуют в судебно-следственных мероприятиях) Варваре Делибалт и кандидату психологических наук, доценту кафедры Наталье Богданович.

1. РЕАЛЬНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ?

Предотвращать подобные преступления – это, в первую очередь, дело правоохранительных органов. Психологи в данном случае могут говорить лишь о некоторых индикаторах риска, но риск – это лишь вероятность. И это главная сложность в прогнозировании преступлений: ведь для его совершения должны совпасть наличие факторов риска и уязвимость конкретного человека именно к этим факторам, триггерам (спусковым крючкам негативной реакции).

Выявлением людей, склонных к общественно-опасным поступкам, занимается комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. На это способны квалифицированные специалисты, и это не дело для «профанов» с улицы. И уж тем более нельзя возлагать ответственность за это на людей непрофессиональных – родственников, вахтеров и т.п. Однако, нельзя отрицать и того, что профилактика преступлений и психопрофилактика важны. Чем больше уделяется внимания жизни молодых людей, подростков, тем меньше рисков криминального поведения.

2. МОЖНО ЛИ СФОРМУЛИРОВАТЬ ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УБИЙЦЫ ЗАРАНЕЕ?

Заранее определить психологический портрет такого подростка или молодого взрослого нельзя. Существуют некоторые закономерности, но предопределенности нет, считают опрошенные kp.ru эксперты. Есть определенные признаки, которые только в совокупности сигнализируют о проблеме.

Например, неустойчивая самооценка, неуверенность в себе вместе с пессимистическим восприятием будущего, когда подросток или молодой человек не ждет ничего хорошего. Повышенный уровень тревожности, депрессивные тенденции, подавленность, ранимость и обидчивость и, как следствие, конфликты в школе и в семье.

Как раз изменения в поведении и мировоззрении могут заметить либо близкие родственники, либо специалисты и педагоги, которые тесно и близко общаются с молодыми ребятами. Но опять же, это не всегда возможно. О том, что такое девиантное – отклоняющееся поведение – можно подробно прочитать на сайте Московского психолого-педагогического университета.

- Профилактика правонарушений - очень сложный вопрос. И если бы были однозначные решения и алгоритмы, то и серийных убийц выявляли бы достаточно быстро, - говорит kp.ru Варвара Делибалт. - Но это не так, поскольку сам замысел, идея возможного нападения, его планирование, подготовка, в том числе на уровне получения оружия развиваются в динамике. Квалифицированный специалист может определить, что есть некоторые особенности, которые его настораживают. В этом случае важно как минимум рекомендовать самому подростку или родителям обратиться вместе с ребенком к юридическому или клиническому психологу. И уже дальше клинический психолог сможет подключить психиатра (при согласии законных представителей). Если же некоторые признаки в совокупности ярко выражены - неадекватное поведение, алогичные (странные) суждения, лабильная эмоциональность (сильные перепады настроения, - прим. ред.), психомоторная возбудимость и агрессивность на фоне других поведенческих трудностей, либо выраженная замкнутость, подавленность, тревожно-мнительное состояние, апатичность на фоне нежелания ходить в школу и вообще что-то делать, и тем более проговоренные мысли о суициде, то желательно обращаться к психиатру. В любом случае, это должно быть сделано очень корректно и деликатно. Поймите, что нет прямой связи между пограничным состоянием, психическим заболеванием и совершением преступлений. Далеко не все преступники страдают психическими заболеваниями. И тем более не все люди с психическими заболеваниями совершают преступления.

КСТАТИ

В США был случай, когда учитель смог предотвратить трагедию, обняв ученика, пришедшего в школу с оружием. Один раз это сработало, но можно ли это брать за правило? Конечно, нет. Здесь не будет однозначных ответов и рекомендаций. Если есть угроза жизни и здоровью сотрудников и учащихся школы или ВУЗа, в первую очередь, педагогам нужно помнить о безопасности других учащихся и своей собственной тоже, и в какой-то ситуации важнее закрыть класс или аудиторию, перекрыв доступ нападающему и сохранив как можно больше жизней. То есть, в эпицентре события придется действовать и по инструкции, и по ситуации, отмечают эксперты.

3. ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?

Если говорить о ситуациях в Керчи, когда в 2018-м году была стрельба в политехническом колледже, о прошлогоднем случае в гимназии в Казани, о том, что сейчас произошло в Перми, первым делом необходимо откорректировать законодательную базу по получению лицензии на право приобретать и хранить оружие. Нападения на школы и ВУЗы - это серьезный сигнал для нас всех, и для общества, и для государства, - считают юридические психологи. - Такие случаи как в кривом зеркале отражают общую напряженность и высвечивают наши слабые места.

О чем это нам говорит? О том, что серьезным образом должны быть пересмотрены квалификационные требования к специалистам и требования к процедуре освидетельствования людей, получающих лицензию на оружие. Важно отследить, как проводится диагностика и обследование, какими методиками, и какую ответственность несут должностные лица.

ЗНАЙ!

Если у вас есть опасения, что подросток может быть опасен, но нет доказательств:

Можно позвонить по номеру Всероссийского детского телефона доверия (бесплатно, круглосуточно, 8-800-2000-122) или на Горячую линию «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ (бесплатный, круглосуточный номер телефона 8-800-200-19-10).

ВОПРОС РЕБРОМ

- Почему, все-таки, за такое короткое время в РФ уже вторая стрельба в учебном заведении. Весной была в Казани, теперь - в Перми. Может, пандемия повлияла? Все же, она стала шоковой травмой для всех.

- Всплеск интереса подростков к этой теме может возникать на фоне широкого обсуждения в обществе и социальных сетях разных случаев, в том числе со смакованием подробностей, выдвижением разных гипотез о причинах и так далее. Такое обсуждение как будто романтизирует образ нападающих. Этого нельзя допускать, - говорит kp.ru Наталья Богданович. – К тому же, это поднимает «волну» заражения идеей. Это может касаться, например, тех подростков и молодых взрослых, которые испытывают проблемы в семье, школе или колледже, в отношениях со сверстниками, и не могут справиться с ними привычными средствами.

Последствия пандемии для психики, конечно, еще предстоит проанализировать, но депривация (нарушение) эмоциональных контактов, нехватка реального, а не виртуального общения, общая напряженность могут усиливать некоторые психические состояния. Можно перечислить еще много разных факторов, но что «сработало» в конкретном случае в Перми - предстоит выяснить следствию и проанализировать в ходе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая, скорее всего, будет назначена.

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