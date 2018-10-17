Что толкнуло студента колледжа в Керчи на массовое убийство: четыре версии трагедии

СЕГОДНЯ 21:37 2018-10-17T22:33:43+03:00

Количество жертв массового убийства составило 19 человек, 53 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии Фото: REUTERS

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17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла ужасная трагедия. Один из учащихся, 18-летний Влад Росляков, устроил настоящее кровавое побоище - привел в действие взрывное устройство и расстрелял студентов. После чего покончил с собой. Количество жертв массового убийства составило 19 человек, 53 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Почему молодой человек устроил бойню?

Версия 1: был фанатом кровавых компьютерных игр

- Влад восхищался школьниками, которые убивают своих одноклассников, - признается однокурсник Рослякова. - Еще на первом курсе я общался с Владом на эту тему. Знаю, что у него были компьютерные игры, где нужно школу расстрелять. Но я не думал, что он в реальности что-то такое устроит. Росляков об этом не орал на каждом углу, просто всплыло как-то в разговоре.

Влад увлекался историей Колумбайна

Версия 2: Отомстил всему миру за ссору с девушкой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

К 18 годам подружки у Владислава не было. Его немногочисленные друзья не припомнят, чтобы он когда-то появлялся с девушкой. Но в пятницу12 октября — за пять дней до нападения — знакомые неожиданно увидели, как Росляков идет по улице с представительницей прекрасного пола. Что произошло между ним и девушкой в выходные, неизвестно. Но в понедельник будущий стрелок так и не появился на парах. Хотя до этого в прогулах замечен не был.

- В понедельник Влад не пришел в колледж. Может, он поссорился со своей первой подружкой? И так сильно переживал из-за этого, что забил на пары. А потом и вовсе решил отомстить всем на свете за свой провал с девушкой? - предполагают однокурсники стрелка.

Впрочем, у этой версии есть слабое место. Как мы уже писали выше, следователи выяснили, что Росляков купил ружье еще в сентябре. Значит, он заранее планировал его использовать.

Влад Росляков, устроил настоящее кровавое побоище - привел в действие взрывное устройство и расстрелял студентов. После чего покончил с собой

Версия 3: Довели однокурсники

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673791" frameborder="0"></iframe> «Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

На работе мамы Влада говорят, что семья едва сводила концы с концами. А в колледже студенты не отрицают, что Росляков был в группе изгоем. Силовики среди прочих рассматривают версию, не дразнили ли парня за его бедность и не модный внешний вид. Пока подтверждения этой гипотезы нет.

Версия 4: Влада завербовали в ИГИЛ*

- Версия о причастности Рослякова к исламским группировкам также рассматривается, - объясняет источник «КП» в следствии. - На данный момент наши спецы изучают компьютер студента, его телефон и социальные сети. После анализа техники Рослякова станет ясно, не стал ли молодой человек жертвой вербовки ИГИЛ.

*Запрещенная в России организация

Хронология нападенияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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