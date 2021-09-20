Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 11:37

Стрельба в Пермском государственном университете: восемь человек погибли, нападавший ликвидирован

Огонь открыл 18-летний студент юрфака
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Утром в понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) устроил стрельбу на территории вуза.

Утром в понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) устроил стрельбу на территории вуза.

Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) устроил стрельбу на территории вуза. В результате действий нападавшего погибли и пострадали несколько человек.

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете

Сейчас уже известно о нападавшем – это учащийся ПГНИУ 18-летний Тимур Бекмансуров. В его соцсетях есть фотография, где он стоит с оружием в руках и в каске. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

Число погибших при стрельбе в вузе в Перми возросло до восьми

Сначала сообщалось, что Тимур открыл стрельбу из травматического ружья, позже стало известно, что оружие было огнестрельным.

Четыре человека пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете

Студенты, услышав стрельбу, начали покидать здание вуза, выпрыгивая из окон, из-за чего некоторые из них получили травмы. Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях.

Студенты спасались, забаррикадировавшись в кабинетах. Фото: @yapnews

Студенты спасались, забаррикадировавшись в кабинетах. Фото: @yapnews

Как сообщает Следственный комитет России, стрелявший убил восемь человек, еще 24 пострадали. Данные о погибших и раненных сейчас уточняются.

Студенты Пермского государственного университета спасаются, прыгая из окон

Нападавший был ранен при задержании прибывшими на место происшествия силовиками. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации «одного из нападавших» в пермском вузе, сейчас проверяется информация о возможных сообщниках стрелявшего.

В результате стрельбы в пермском университете есть погибшие
18-летний Тимур Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был ранен. Фото: @t.me/s/bbbreaking

18-летний Тимур Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был ранен. Фото: @t.me/s/bbbreaking

После стрельбы в университете СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство». Его расследование поручено вести центральному аппарату ведомства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе.

Обстановка в Пермском государственном университете после стрельбы
По последним данным, погибли 8 человек.

По последним данным, погибли 8 человек.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе и поручил помочь им.

Стрельба в Пермском университете
В Пермском государственном университете студент открыл стрельбу. Студенты выпрыгивали из окон. Есть погибшие и пострадавшие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты из университета в Перми, где произошла стрельба: «Мы спрятались под столы и пытались сидеть очень тихо»

Напавшего в пермском университете обезвредили силовые службы (подробно)

«Произошедшее не является терактом»: напавший на университет в Перми оставил записку

Во время нападения некоторые студенты выпрыгивали из окон (подробно)

ЧППроисшествия: ЧПСтрельба в Пермском государственном университете 20 сентября 2021: подробности нападения на ПГНИУ, личность нападавшего, последние новости о происшествии в Перми