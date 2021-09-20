Стрельба в Пермском государственном университете: восемь человек погибли, нападавший ликвидирован

Утром в понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) устроил стрельбу на территории вуза. Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) устроил стрельбу на территории вуза. В результате действий нападавшего погибли и пострадали несколько человек.

Сейчас уже известно о нападавшем – это учащийся ПГНИУ 18-летний Тимур Бекмансуров. В его соцсетях есть фотография, где он стоит с оружием в руках и в каске. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

Сначала сообщалось, что Тимур открыл стрельбу из травматического ружья, позже стало известно, что оружие было огнестрельным.

Студенты, услышав стрельбу, начали покидать здание вуза, выпрыгивая из окон, из-за чего некоторые из них получили травмы. Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях.

Студенты спасались, забаррикадировавшись в кабинетах. Фото: @yapnews

Как сообщает Следственный комитет России, стрелявший убил восемь человек, еще 24 пострадали. Данные о погибших и раненных сейчас уточняются.

Нападавший был ранен при задержании прибывшими на место происшествия силовиками. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации «одного из нападавших» в пермском вузе, сейчас проверяется информация о возможных сообщниках стрелявшего.

18-летний Тимур Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был ранен. Фото: @t.me/s/bbbreaking

После стрельбы в университете СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство». Его расследование поручено вести центральному аппарату ведомства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе.

По последним данным, погибли 8 человек. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе и поручил помочь им.

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