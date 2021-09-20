Первые кадры фильма «Чебурашка»: Гармаш в роли Крокодила Гены, Яковлева — Шапокляк

Фото: кадр из фильма

Режиссер Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь», «О чем говорят мужчины») приступил к съемкам полнометражного фильма «Чебурашка» от «Союзмультфильма» по мотивам культового произведения Эдуарда Успенского.

Фото: кадр из фильма

Согласно сюжету Чебурашка — «не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверь с добрым сердцем», он живет в апельсиновой роще в далекой стране. Он попадает в некий приморский городок (съемки стартовали в Сочи), где встречает замкнутого старика, немого мальчика и его маму, которая варит очень вкусный шоколад.

Роль Гены в проекте исполнил Сергей Гармаш.

— Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я еще учился в школе и, конечно, хорошо его помню — это настоящая классика мультипликации, прекрасный персонаж, — говорит актер. — Наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино.

Кроме того, в проекте заняты Елена Яковлева, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и многие другие. Самого Чебурашку отрисуют с помощью компьютерных технологий (включая motion capture).

Фото: кадр из фильма

Шапокляк (Елена Яковлева) выглядит как респектабельная бизнесвумен, что перемещается с персональным водителем на Роллс-Ройсе.

Фото: кадр из фильма

Сказочную атмосферу безвременья авторы фильма решили создавать в живописнейших местах Сочи: парк «Дендрарий», морская набережная, санаторий «Орджоникидзе». Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. После группа продолжит снимать в декорациях в Москве.

Сказочную атмосферу безвременья авторы фильма решили создавать в живописнейших местах

Премьера проекта, который создают «Союзмультфильм», студия Yellow, Black & White, платформа START при поддержке каналов «Россия 1» и СТС, запланирована на 1 января 2023 года.

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