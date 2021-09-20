Эксперт: «Если Керчь можно было счесть эпизодом, то расстрел в Казани и Перми показал, что это система!».

«Пермский стрелок» писал в своем «манифесте», что, если бы он не получил разрешение на оружие, использовал бы автомобиль Фото: REUTERS

Как связаны между собой расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году и недавние массовые убийства Керчи, Казани и Перми?

Как считает Роман Силантьев, в массовых расстрелах в учебных заведениях, слишком много сходных элементов, чтобы посчитать случившееся случайностью или совпадениями:

- Эту теорию, мы в ближайшее время оформим как научную статью. Работали над ней три исследователя: Вадим Шиллер, Роман Шиженский и я.

- Что общего у американского «Колумбайна» и российских расстрелов?

- Эрик Харрис и Дилан Клиболд, напавшие на американскую школу 20 апреля 1999 года, очень любили Третий Рейх. Даже дату нападения они выбрали специально – 110-летний юбилей самого известного австрийского художника. По их теории, некие люди стоят в обществе выше остальных, являются богами и на этом основании им можно убивать. Основатели этого учения использовали понятие «зомби» в отношении тех, кого считали ниже себя. У нас обычно используется слово «биомусор».

- Почему, в этих расстрелах, преступники-«сверхлюди» убивали себя? Я, например, заметил такое сходство.

- Здесь параллель с германским язычеством и некоторыми аспектами скандинавского. Третий Рейх пытался реконструировать дохристианские верования германских племен. И там есть один интересный постулат – человек, желающий стать богом, должен выйти на бой с превосходящими силами противника, убить как можно больше врагов и обязательно погибнуть.

- Чтобы вечно пировать в Вальхалле?

- Тут тоньше. Не просто воином, и не просто в Вальхаллу. Хотя и слова такого многие из них не слышали. Надо себя объявить богом, убить всех вокруг, ну и самого себя себе в жертву принести. Потому и живыми их очень редко берут. Росляков из Керчи застрелился. «Казанский стрелок», конечно, дал слабину, но потом все равно пытался перегрызть вены.

- Я заметил, что они все одного возраста. Почему? Даже помповые ружья есть во всех этих трагических историях…

— Это можно уже назвать субкультурой. Она построена на косплее – последователи, подражают основоположникам. Черные плащи, берцы, тактические перчатки, футболка с лозунгом. А еще бомба для усиления паники. Оставить после себя манифест или видеообращение. Проявить вроде как благородство, как они называли его «естественный отбор», дать возможность кому-то убежать, спастись, спрятаться. А «биомусор» они уничтожали. В манифесте «пермского стрелка» как раз описано, почему ему не подошла школа – из нее не убежать было школьникам быстро, решил убить боле сильных противников.

- Как вы поняли, что в этих разнесенных по времени и географии преступлениях, есть какая-то система?

- Харрис и Клиболд оставили дневники, они назывались «Дневник Бога» и «Дневник печального Бога». Ильназ Галявиев из Казани, тоже считал себя богом, это есть и в открытых материалах, плюс он расстреливал людей в маске с надписью «Бог». Здесь не только в основе древнегерманская мифология. Скорее это одна из форм сатанизма, где не поклоняются демонам, а провозглашают демоном самого себя и себя же приносят в жертву самому себе. Это именно германо-скандинавская особенность, в славянском и греческом язычестве такого не было.

- Есть опасение, что, копаясь в подоплеке этих массовых расстрелов, мы спровоцируем новые…

- Вся эта информация есть в открытых источниках. Правда, тут еще все сложнее. И некоторые нити от этих расстрелов уходят на Донбасс.

- ?

- Культ бога Вотана.

- Украинский националистический полк «Азов»? Там это любят и не скрывают.

- В нем люди разных взглядов – игиловцы (ИГИЛ в России признана террористической организацией и запрещена), язычники, сатанисты. Но была в его составе и «Мизантропическая дивизия»*, это как раз поклонники Вотана, «вотанюгенд», как они самоназывались. Тут главное слово «мизантропия» - все исполнители этих расстрелов заявляли, что ненавидят людей. Росляков пришел в керченский колледж в футболке с надписью «Ненависть», как отсыл к «Колумбайну». У нас есть основания рассматривать в рамках одной теории субкультуру «Колумбайн», «Мизантропическую дивизию» (запрещенную в России) и «Синих китов» (интернет-игра, которая должна закончиться смертью играющего, а модерировали ее и провоцировали детей, как правило, взрослые люди, – прим.корр.). И банды «чистильщиков» из Москвы и Екатеринбурга тоже связываются в единый клубок. «Чистильщики» убили, в общей сложности, около 30 человек, на том основании, что они – «биомусор». Это были мигранты, бомжи и пьяные русские. Лидер екатеринбургской банды тоже считал себя богом.

- То есть, можно сказать, что это такая устойчивая девиация?

- По нашей теории – да. Люди объявляют себя «богами» и начинают очищать землю от «биомусора». Разными путями, но причина одна. От «Синих китов» погибло около 90-человек. Второй момент – «Мизантропическая дивизия» считает, что «очищает Донбасс от биомусора». Лидеры московских «чистильщиков» имели отношение к «Мизантропической дивизии» и даже пытались бежать на Донбасс, но не смогли пересечь границу.

- Возможна ли профилактика этих «колумбайнов»?

- В некоторых странах это явление признали формой терроризма, хотя, никаких требований стрелки не выдвигали. Они не хотят ничего изменять. У нас тоже можно расширить соответствующую статью. Возраст владения огнестрельным оружием подняли. Можно взять на особый контроль помповые ружья, которые использовались во всех расстрелах, раз они имеют такое ритуальное значение. Проблема в том, что не только с огнестрельным оружием можно устроить массовое жертвоприношение…

- Да, «пермский стрелок» писал в своем «манифесте», что, если бы он не получил разрешение на оружие, использовал бы автомобиль…

- Пневматика, холодное оружие, поджоги. На Украине, в Полтаве, недавно использовали арбалет. Кстати, в Перми это не первый «колумбайн», уже нападали на школу, только по малолетству с ножами и топорами. У этого явления уже есть свой пантеон и свод правил. Чем ближе ты окажешься к тому, первому расстрелу 1999 года, тем выше вероятность, что ты попадешь в пантеон. Возможно, выход в запрете любых мизантропических проявлений. От рук мизантропов в России погибло людей больше, чем от терактов игиловцев – не менее 300 человек... Если Керчь можно было считать эпизодом, то Казань показала, что это система.

* Мизантропия – буквально: «человеконенавистничество», отчуждение от людей, ненависть к ним. Некоторыми исследователями рассматривается как патологическое психофизиологическое свойство личности.

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