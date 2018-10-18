«Круто было бы устроить бойню»: керченский стрелок рассказывал друзьям о своих планах атаки на колледж

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-18T15:04:13+03:00

Влад Росляков пришел убивать своих ровесников и преподавателей в футболке с надписью "Ненависть". Фото предоставлено очевидцем

Владислав Росляков скрывал в соцсетях свое настоящее имя, но иногда делился с друзьями своими мыслями [видео]

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Владислав Росляков, устроивший взрыв и открывший стрельбу в Керченском политехническом колледже, рассказывал друзьям о своих планах. В подробности задуманного не посвящал, но одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню».

Переписку Рослякова в соцсети опубликовала «Крымская газета». Страничка 18-летнего парня была заведена на вымышленное имя Анатолия Смирнова. То, что это профиль именно Рослякова, «Комсомольской правде» подтвердили несколько источников.

Сейчас страница удалена. По словам друзей, Владислав удалился из соцсетей накануне нападения на колледж.

Схема массового убийства в Керченском политехническом колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В переписке парень фантазирует о расправе над сверстниками и учителями и посвящает собеседницы в свои интересы. В частности он прислал ей ссылку на группу, посвященную маньякам.

- Чикатило — он красивый был в молодости, - добавил Влад.

Знакомой парень жаловался на нежелание идти в армию и скуку. В переписке проскакивает и намек на романтические увлечения Рослякова:

- Она меня игнорит (игнорирует — прим. ред.). Странно, однако. Все, кого я встречаю, меня не замечают.

Кроме того, Владислав рассуждал о преимуществах смерти от выстрела дробовика - «Мозг выпадет с головы. Ее порвет» - и жаловался, что не может достать яд цианид.

Эвакуация пострадавших у здания Политехнического колледжа в Керчи, 17 октября 2018 г.Фото: REUTERS

Напомним, что трагедия в колледже Керчи произошла накануне, 17 октября. Студент взорвал бомбу и расстрелял людей прямо в здании. После чего он покончил с собой. В результате происшествия на данный момент погиб 21 человек. По данному делу уже проведен допрос директора керченского колледжа. В сети, между тем, уже появилось видео, на котором видно, как керченский стрелок закупает патроны перед своим преступлением.

Директор магазина, в котором Владислав Росляков покупал патроны, сказал в интервью "КП", что "нет претензий к парню. Он мог купить до тысячи патронов".

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