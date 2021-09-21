«Очень сильная любовь»: Александра Бортич пришла на премьеру фильма «Дело» с новым мужчиной

Александра Бортич. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего «Дело». Картина рассказывает о борьбе за справедливость преподавателя литературы регионального вуза с мэром провинциального городка. Педагог подозревает чиновника в хищении крупной суммы – и затевает с ним неравный бой. Остросоциальная драма собрала на экране звездный состав: Анну Михалкову, Светлану Ходченкову, Александру Бортич, Александра Паля. Главную роль преподавателя, специалиста по поэзии Серебряного века сыграл грузинский актер Мераб Нинидзе.

Александра Бортич и Светлана Ходченкова, сыгравшие в ленте ключевых героинь, померялись на красной дорожке стильными брючными костюмами. Светлана дополнила пиджак и брюки бежевого цвета изящными лодочками и блестящим клатчем. Александра предпочла более расслабленный стиль и надела под свой костюм сливового оттенка белую майку и кроссовки.

Александра Бортич и Светлана Ходченкова сыграли в фильме ключевых героинь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Если незамужняя Ходченкова традиционно появляется на красной дорожке в одиночестве, то в случае Бортич все ждали, что она приведет на премьеру супруга. 26-летняя актриса замужем за бизнесменом Евгением Савельевым, у них подрастает полуторагодовалый сын Саша. Однако актриса пришла на показ совсем с другим мужчиной. Бортич и ее спутник позировали вместе перед фотографами, нежно приобняв друг друга за талию.

Бортич и ее спутник позировали вместе перед фотографами, нежно приобняв друг друга за талию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внимательные поклонники актрисы тут же припомнили, что пару недель назад незнакомец появился в Инстаграме актрисы. Александра опубликовала совместное фото с молодым брюнетом и загадочно подписала снимок:

- Шок-контент. И очень сильная любовь.

Поклонники тут же принялись шутить в комментариях: «СМИ через пару дней: "Шок! Саша Бортич ушла от мужа к молодому любовнику! Не дает общаться суду с ребенком!». Шутки шутками, но когда Бортич снова опубликовала снимки молодого человека (на этот раз актриса и ее приятель гуляли вместе с ее сыном Сашей по осенней Москве) подписчики, не разобравшись, приняли его за мужа звезды. И стали желать паре счастья, здоровья и долгих лет семейной жизни.

"Шок-контент. И очень сильная любовь", - подписала актриса в Инстаграме свое фото с Александром.

На самом деле загадочный спутник актрисы, которого она назвала своей «сильной любовью» - ее давний приятель Александр Пикуль. Он тоже актер, уже много лет живет в США. Бортич познакомилась с ним в 2016 году, когда приехала в Америку на актерские курсы. Молодые люди настолько сдружились, что с тех пор постоянно поддерживают отношения. Они встречаются, когда Пикуль приезжает в Москву к родителям или когда Бортич прилетает в отпуск США или в Европу. Снимки Александры непременно появляются в соцсетях актера после их очередной прогулки по каким-нибудь местным достопримечательностям.

26-летняя актриса замужем за бизнесменом Евгением Савельевым, у них подрастает полуторагодовалый сын Саша. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александра Бортич долго скрывала свою личную жизнь. С 2016 по 2018 годы актриса была замужем за актером Вячеславом Воронцовым. Звезда фильма «Холоп» развелась, но не торопилась посвящать поклонников в подробности своих новых отношений. Лишь в прошлом году Бортич подтвердила, что она вышла замуж за Евгения Савельева и родила от него сына.

Избранник звезды – сын депутата Законодательного собрания Свердловской области, основателя инвестиционной компании AVS Group и члена партии «Единая Россия» Валерия Савельева. Евгений работал в администрации президента РФ, но ушел с государственной службы и основал ораторскую школу «Король говорит». Судя по всему, супруг прекрасно обеспечивает свою красавицу-жену: пара много путешествует, причем выбирает для отпуска экзотические направления и дорогие отели.