Профессор Сыромятников продолжил лекцию во время стрельбы в вузе в Перми: "Было бы лучше, если бы началась паника?"

Педагог Олег Сыромятников во время стрельбы в пермском вузе продолжил лекцию по истории русской литературы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Педагог Олег Сыромятников во время стрельбы в пермском вузе продолжил лекцию по истории русской литературы, сообщает портал 59.RU, в распоряжении которого есть аудиозапись инцидента. Напомним, жертвами вооруженного студента стали шесть человек, еще 24 получили ранения.

Во время занятия в аудиторию вошла мать одной из студенток и сообщила о случившемся.

"Извините, пожалуйста, там ЧП — человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться", - сказала женщина, на что получила от Сыромятникова лаконичный ответ – "закрывайтесь".

Вместе с тем педагог на стал отвергать предложения выключить свет и закрыть на ключ дверь, но когда ему посоветовали забаррикадировать дверь партами, ответил: "Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба".

Затем преподаватель по телефону проконсультировался с деканом, после чего продолжил лекцию шепотом.

В вузе действия профессора одобрили. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие", - продекларировал группе профессор.

Прервать учебный процесс удалось только сотрудникам ОМОНа, которые объявили эвакуацию. Дверь им открыли, когда убедились в том, что это действительно силовики. По словам студентов, правоохранители "были в шоке" от того, что занятие продолжается.

Профессор Олег Сыромятников свое решение считает абсолютно верным. Он объяснил это необходимостью не допустить панику.

"Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом, - заявил педагог. - Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?".

Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком, пришел на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу по охранникам и студентам. Фото: Кадр видео

По его словам, сильнее всего обеспокоена была мать одной из студенток, волнение которой передалось всем остальным.

"Панику начала мать одной студентки (девушка является маломобильной и посещает лекции с сопровождением). Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект, - уточнил преподаватель. - Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию".

Спасаясь, студенты выпрыгивали из окон. Фото: Кадр видео

В вузе действия профессора одобрили. Представитель университета в комментарии РБК отметил, что Олег Сыромятников не допустил паники и предпринял меры безопасности.

"Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике, - подчеркнули в пресс-службе вуза. - Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся".

Тимур Бекмансуров вел себя перед случившимся странно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как ранее писал сайт kp.ru, студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком, пришел на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу по охранникам и студентам. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 24 пострадавших. Сам студент был ранен полицейским при задержании и находится в больнице.

Журналистам удалось связаться с родственниками нападавшего. Родители первокурсника в шоке от случившегося. Они разведены, мать сейчас на допросах в полиции, отец – в другом городе. Знакомый налетчика ранее рассказал, как Тимур Бекмансуров вел себя в университете перед расстрелом, о чем говорил и почему решил сохранить им жизни.