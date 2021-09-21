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Здоровье21 сентября 2021 10:49

Геннадий Онищенко привьется от гриппа в прямом эфире вместе с журналистами "Комсомольской правды": онлайн-трансляция

В редакции Радио «КП» откроется самый настоящий пункт вакцинации
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Во вторник, 21 сентября, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» откроется... прививочный пункт.

Во вторник, 21 сентября, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» откроется... прививочный пункт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 сентября, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» откроется... прививочный пункт.

Да - да, самый настоящий! Со шприцами, вакциной. И, конечно же, будут симпатичные, доброжелательные доктора.

Первым прививку от гриппа сделает академик РАН Геннадий Онищенко. А за ним - и журналисты «Комсомольской Правды».

Конечно же, Геннадий Григорьевич расскажет - кому можно прививаться, а кому - нельзя и почему? Как «совместить» эту прививку - с той, что от ковида? То есть, сколько должно пройти времени от одной прививки до другой. Ну, и так далее...

Слушайте (и смотрите) нас 21-го в 16 часов мск. Прямая трансляция - на KP. RU.

Время здоровьяЗдоровье: Новости медициныГеннадий Онищенко: досье KP.RU