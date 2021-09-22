Блогеры и журналисты примут участие в экспедиции по сохранению краснокнижных животных и растений Алтая

Блогеров и журналистов ждут новые открытия на территории суровой и дикой природы Алтая. Фотоархив Национального парка «Сайлюгемский»

В исследовательско-просветительский тур отправятся журналисты «Комсомолки» авторы совместных экспедиций «КП» и Русского географического общества, а также блогеры, членов РГО и амбассадоры проекта «Блог-туры России».

Основная миссия совместного экологического проекта – проведение важных для национального парка «Сайлюгемский» научно - исследовательских работ по сохранению краснокнижных растений-эндемиков и представителей животного мира парка, которые занесены в Красную книгу. Экспедиция продлится семь дней и позволит всем больше узнать об уникальном и хрупком природном мире Алтая, который признан одним из самых экологически-чистых мест на территории России.

Участников экспедиции, организованной медиагруппой «Комсомольская правда» совместно с компанией «Эвалар», ждут не только наблюдения за уникальной природой Алтая, его уникальными растительными эндемиками, не встречающимися нигде больше в мире, дикими животными, но также восхождения по горным тропам, изучение быта и жизненного уклада местных жителей – современных потомков скотоводов-кочевников.

Алтай – родина компании «Эвалар», поэтому забота об этом регионе, научно-исследовательские программы, направленные на восстановление его природного потенциала - социальная миссия компании. Фотоархив Национального парка «Сайлюгемский».

Цель совместного проекта национального парка «Сайлюгемский», Горно-Алтайского государственного университета и компании «Эвалар» - проведение масштабных научно-исследовательских работ, посвященных сохранению уникальных растений-эндемиков и краснокнижных животных Алтая.

Первая работа посвящена исследованию условий произрастания целебных растений-эндемиков Алтая, внесенных в Красную книгу, таких как красная щетка и золотой корень (или родиола розовая). Родиола розовая в народе известна как золотой корень. Свое название «золотой корень» растение получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы и является хранилищем целебных микроэлементов. Издавна считается, что оно обладает мощными адаптогенными свойствами, которые помогают легче справляться со стрессовыми ситуациями, физическими и эмоциональными нагрузками. Интересный факт, что протяжении ряда лет агрономы компании «Эвалар» разрабатывали методики агротехники родиолы розовой и научились выращивать ее в культуре! Красная щетка (или родиола холодная) является вторым растением, фонд которого предстоит изучить и увеличить научным сотрудникам парка. Данный эндемик входит в состав фиточев, сборов, отваров и настоев, которые традиционно применяются для лечения различных гинекологических заболеваний. Тема женского здоровья на протяжении многих лет входит в круг научных интересов компании «Эвалар».

Вторая научно-исследовательская работа посвящена редким алтайским горным баранам аргали, которые также занесены в Красную книгу, - а точнее исследованию мест, где они обитают. На территории Национального Парка «Сайлюгемский» зарегистрированы крупнейшие на Алтае и Российской Федерации стада аргали. Для сохранения этого вида большую роль играет оптимальное использование имеющихся пастбищных ресурсов, а также проведение охранных мероприятий, т.к. эти животные являются желанным трофеем для браконьеров.

Журналистам и блогерам предстоит попасть в один из самых труднодоступных уголков России и понаблюдать за работой ученых и экологов по исследованию и сохранению растений-эндемиков, а также увидеть своими глазами места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и Алтая.

Манулы, ирбисы и аргали – «встреча краснокнижных»

Национальный парк «Сайлюгемский» - особо охраняемая природная территория площадью 118 тысяч гектаров, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Это территория суровой и дикой природы на границе с Монголией. Основная цель парка – сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу: снежный барс, алтайский горный баран аргали. Здесь же с 2016 года ведется мониторинг и изучение дикого кота манула – ученые со всего мира участвуют в этом проекте.

Алтайский горный баран (аргали) – украшение Национального парка «Сайлюгемский» и, увы, заветная добыча браконьеров, которые охотятся на великолепных животных, чтобы заполучить их рога. Фотоархив Национального парка «Сайлюгемский»

По данным Всемирного фонда дикой природы, общая численность группировки алтайского горного барана (аргали) в трансграничной зоне России и Монголии не превышает 5000 особей. При этом аргали в России обитает только на территории Республики Алтай и Тувы. И большая часть – в национальном парке «Сайлюгемский».

Алтайский горный баран, наряду с козерогом, является основной кормовой базой другого редчайшего зверя – снежного барса, так что количество аргали одновременно говорит и об условиях для охоты ирбиса.

Во время охранных мероприятий на внедорожниках и пеших прохождений по экотропам участники экспедиции смогут наблюдать за повадками диких животных, проверят фотоловушки и, конечно, получат непередаваемые ощущения от первозданной гармонии природы.

Важно!

Если вы тоже хотите ощутить все силу и красоту первозданной природы Горного Алтая, полюбоваться высокогорными плато, озерами и реками, а также вместе с журналистами и блогерами узнать больше о научных программах по сохранению краснокнижных животных и растений Алтая, которые поддерживает «Эвалар», тогда следите за новостями экспедиции в социальных сетях «Комсомольской правды» и «Эвалар» в фейсбуке, вконтакте, в одноклассниках, в инстаграме проекта «Отдых в России», а также в инстаграм-аккаунтах блогеров:

https://www.instagram.com/happybabytravel/

https://www.instagram.com/irina_velour/

#Экспедиция_КП

#экоэвалар

#эвалар