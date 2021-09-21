Питание для профилактики болезни Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера – дегенеративное расстройство мозга, сопровождающееся прогрессирующим ухудшением памяти и умственной активности, часто это состояние называют деменцией. В развитых странах до 5% населения старше 65 лет страдает от тяжелой деменции, 10% страдает от легкой до умеренной деменции, у людей старше 80 лет, частота развития деменции составляет более 25%.

В настоящее время пристальное внимание направлено на исследования влияния питания и отдельных питательных веществ, витаминов, микроэлементов, на вероятность развития тех или иных заболеваний. Доказано, что изменяя, рационализируя питание с помощью биологически активных добавок можно эффективно проводить профилактику развития многих болезней, в том числе, и Альцгеймера.

У пожилых людей психическая функция связана с состоянием питания. Оптимизация питания приводит к улучшению когнитивных функции. Подтверждено, что окислительные повреждения повышают риск развития заболевания, а диеты с высоким содержанием антиоксидантов, прежде всего витаминов С и Е, этот риск снижают.

Витамин Е

Антиоксидант, вещество, нейтрализующее свободные радикалы в мозге и во всем организме. Витамин содержится в орехах, семенах, авокадо, помидорах, красном перце и шпинате. Обсудите с врачом свой рацион, и если дневная доза витамина E составляет меньше 5 миллиграммов, подумайте о том, чтобы принимать пищевые добавки, в качестве его дополнительного источника.

Витамины группы В

Доказано, что витамины В9, В12, фолаты (соли фолиевой кислоты) помогают предотвратить возрастные изменения в мозге. Много фолатов содержится в чечевице, шпинате, свекле, брокколи, цветной и листовой капусте, петрушке. Витамины группы B содержатся в рыбе, картофеле, яйцах, птице, в красном мясе.

Фосфатидилсерин

Это вещество играет важную роль в поддержании целостности клеточных мембран мозга. Недостаточное содержание фосфатидилсерина связано с нарушениями умственной деятельности и депрессии у пожилых людей. Обычно организм производит достаточно фосфатидилсерина, но при дефиците поступления фолиевой кислоты и витамина В12, уровень его снижается, в таком случае необходим дополнительный прием.

Берберин

Снижает уровень сахара и холестерина в крови, уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Содержится в растениях, в том числе желтокорне, барбарисе и коптисе китайском. Но с пишей его не так просто получить, поэтому можно рассмотреть вариант приема биологически активных добавок, содержащих берберин.

Куркумин

Желтый пигмент куркумы, показывает хорошие результаты в защите от возрастных повреждений головного мозга. Исследователи обратили внимание на куркумин, когда заметили, что у пожилых (в возрасте 70-79 лет) жителей сельских районов Индии, употребляющих большое количество куркумы, самый низкий уровень болезни Альцгеймера в мире: в 5 раз ниже, чем у европейцев. Ежедневно добавляйте в пищу куркуму, либо обогащайте свой рацион куркумином, принимая биологически активные добавки.