«Правая больше»: Кристина Асмус выложила фото с обнаженной грудью

Кристина поделилась откровенным снимком. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус снова удивила поклонников: актриса поделилась в Инстаграме своим фото топлесс. На снимке артистка имитирует с помощью грима и бутафорской крови перерезанное горло. Красные струйки стекают по ее шее и едва прикрытой длинными волосами груди. На накрытом окровавленной скатертью столе перед Кристиной лежит груда яблок вперемешку с красной смородиной и рассыпанными лепестками роз.

Судя по всему, это фото – часть промо-кампании нового спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», в котором Асмус играет главную роль. Постановкой по бессмертном произведению Николая Лескова московский театр имени Ермоловой открывает очередной сезон.

Эффектный снимок пришелся по вкусу далеко не всем подписчикам актрисы. Предвидя это, Асмус сопроводила свой пост ироничными хэштегами: «правая больше», «как будто горло порезали», «у всех разведёнок крыша едет», «все уже всё видели», «это кровь Гарика», «я не ханжа но это перебор», «Культура Российской Федерации», «свои или покупные», «молодец пример для дочки», «мозг покинул чат», «здесь лучше короткие волосы», «как из фильма ужасов», «по фото видно что одна», «такая скромняшка была в интернах», «если ты в плену моргни 2 раза».

Судя по всему, фото стало частью промо-кампании нового спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», в котором Асмус играет главную роль. Фото: Инстаграм.

Кристина очень вдохновлена своей новой ролью в театре. Не так давно она жаловалась поклонникам на страшное переутомление, но признавалась, что работа ей настолько нравится, что она не хочет ни от чего отказываться. К тому же она сейчас окружена такой любовью и вниманием, что ей все кажется по плечу. Актриса рассказала, что о ней очень заботится ее любимый мужчина. Кроме того, дочь Настя тоже очень трепетно относится к маминому состоянию.

- Что для меня сейчас важно! Я нахожусь просто в абсолютной любви! – объявила Кристина в Инстаграме. - Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека… Мне (уж не знаю за что) посланы два крутых проекта. Сейчас они идут в параллель.

Кристина очень вдохновлена своей новой ролью в театре. Не так давно она жаловалась поклонникам на страшное переутомление, но признавалась, что работа ей настолько нравится, что она не хочет ни от чего отказываться. К тому же она сейчас окружена такой любовью и вниманием, что ей все кажется по плечу. Актриса рассказала, что о ней очень заботится ее любимый мужчина. Кроме того, дочь Настя тоже очень трепетно относится к маминому состоянию.

Второй новый проект Асмус - сериал «Люся», в котором она сейчас снимается. Ради этой работы Кристине пришлось нарастить длинные белокурые локоны и сделать ярко-розовый маникюр. Ее новый образ настолько яркий, что недавно актрисе пришлось спешно от него избавляться.

- Ходила я тут на встречу с режиссёром. Роль очень хорошая, драматичная, бывший следователь, почти без макияжа ходит. И тут я такая со своими белыми нарощенными волосами, километровыми ресницами и розовыми ногтями, - рассказала Асмус в Инстаграме. - И знаете что я делала ночью перед встречей, когда не нашла после съемок работающий салон? Помимо того, что я чудом отыскала плотный бежевый лак для ногтей, который перекроет всё это безобразие… Я выдёргивала себе нарощенные ресницы. Некоторые со своими получалось.

Но на этом мучения не закончились – после встречи с режиссером Кристине пришлось опять входить в образ.

- После встречи, естественно, пошла наращивать обратно. Так как проект, где они нужны, продолжается, - сообщила актриса.