Преподаватель, продолжив лекцию во время стрельбы, сделал все верно

Возможно, Олег Сыромятников и сам не до конца понимал, что происходит. Не каждый день к тебе в дом врывается вооруженный псих. Но инстинктивно он сделал все верно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страшные кадры видеонаблюдения в Пермском университете. Девушка идет по коридору одного из корпусов, как ни в чем не бывало. То ли недооценила угрозу, то ли восприняла происходящее как чью-то шутку. Она нисколько не напугана. Вдруг из-за угла на нее выходит убийца с дробовиком и делает выстрел. Девушка падает на пол.

Студенты, которые заперлись в других кабинетах, не могли этого видеть, но оставаться в закрытых помещениях на тот момент было единственно верным решением. Сегодня многие критикуют профессора кафедры русского языка и стилистики Пермского университета, доктора филологических наук Олега Сыромятникова, который вместо того, чтобы забегать по кабинету, вырывая последние волосы с криками «Все пропало!», спокойно продолжил свою лекцию.

А что еще ему следовало делать? Поддаться панике, которая распространялась через университетские чаты? Погнать детей по коридорам навстречу вооруженному человеку? Профессору не было известно, в каком корпусе, на каком этаже находится преступник. Доверять информации из чатов подполковник милиции в отставке просто не мог. И правильно делал. Даже официальный аккаунт Университета в те минуты давал неверную информацию, в том числе – и о вооружении убийцы, которое якобы было травматическим. Начать выкидывать студентов из окон, обеспечив в лучшем случае переломы? А вдруг убийца будет стрелять по убегающим.

Железная дверь закрыта на замок, сидящие внутри защищены от внешнего вторжения. Декан по телефону говорит оставаться на месте и продолжать занятие. Взрослому человеку нужно успокоить детей и потушить зарождающуюся панику. Что делать? Можно сесть вкруг и молиться, нагнетая и без того панические настроения. А можно сделать вид, что ничего не происходит, просто учения, и своей уверенностью внушить уверенность в перепуганных студентов.

Возможно, Олег Сыромятников и сам не до конца понимал, что происходит. Не каждый день к тебе в дом врывается вооруженный псих. Но инстинктивно он сделал все верно. Как и преподаватели в других аудиториях, закрывших детей на ключ. Надеюсь, следователи, которые сейчас проверяют действия этого педагога, поставят себя на место родителей студентов, оказавшихся в тот день в той аудиторию. И вышедших из нее не через окно, а через дверь – своими ногами. Это главный и единственный результат, по которому можно «судить» Сыромятникова. Спасибо надо сказать Олегу Ивановичу, а не проверками его мурыжить.

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