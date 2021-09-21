Реновация в центре столицы: Для новоселов строится дом с арочными окнами

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Старинные особняки с колоннами и лепниной, уютные дворики и скверы, величественный Богоявленский собор. Все это в районе Бауманской улицы напоминает об истории столицы и древней Немецкой слободы, когда-то шумевшей на месте нынешнего Басманного района. Сейчас современный город соседствует с памятниками архитектуры. Сюда, как и во многие другие районы Москвы, пришла реновация. Ветхие дома сносятся и на их месте строятся комфортные здания с просторными квартирами со всеми удобствами. Один из таких адресов - улица Бауманская, владение 47/1.

На этой стройке работа сегодня кипит день и ночь. Новый красивый дом уже почти готов - в черно-белых классических тонах и с арочными окнами в духе исторической застройки района. Сразу видно, что проект индивидуальный. Архитекторы постарались аккуратно уместить здание двадцать первого века среди исторических построек давнего прошлого. Около многоэтажки уже благоустраивают двор - с игровой детской площадкой, лавочками, навесами от солнца и дождя, спортивной зоной. Скоро высадят газоны и цветники, деревья и кустарники.

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

«В районе Басманный ведется строительство жилого дома для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идет устройство фасадов, остекление, монтаж инженерных сетей жилой части и черновые отделочные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году».

В монолитной новостройке - пять секций переменной высоты в 6-10 этажей. Кстати, по программе реновации в основном возводятся монолитные дома - а это примерно 70 процентов от всех новостроек в районах сноса.

Технологии и материалы при строительстве используют самые крутые. Наружные стены, к примеру, укрыли навесным вентилируемым фасадом. Благодаря этому жильцам в квартирах будет теплее, а с улицы долетит меньше звуков. К тому же и от лишней влаги стены будут защищены. А для красоты дом облицевали высококачественными материалами - клинкерной плиткой чёрного, белого и серого цветов с глянцевыми фасадными панелями из стали.

Всё остекление - витражное на первых этажах, окна и остекление лоджий - сделали с применением алюминиевых профилей. Жильцам не придется самим ставить стеклопакеты на свои балконы и придумывать, куда спрятать кондиционер. На фасаде даже есть специальные корзины для охлаждающих блоков. И ремонт в комнатах тоже можно не делать! По стандартам реновации каждая квартира полностью отделана «под ключ» от пола до потолков. Внутри - ламинат, плитка, электроплита, необходимая сантехника, светильники, металлическая дверь на входе. В доме разместили 274 такие квартиры. Из них однокомнатных - 115, двухкомнатных - 127, трехкомнатных - 29, четырехкомнатных - 3. А для инвалидов оборудуют пять специальных квартир. В них в пожаробезопасных зонах и санузлах поставили переговорные устройства для связи с диспетчером.

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Первые этажи новостройки по традиции будут нежилыми. Здесь могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения. В вестибюле жилой зоны найдется место, куда можно убрать нужные жильцам и дворнику вещи. Это колясочная и кладовая для уборочного инвентаря. Рядом - почтовые ящики и комната консьержа с санузлом. В каждой секции дома поставят грузопассажирские лифты, рассчитанные на 1 000 и 400 килограммов. При проектировании дома позаботились о тех, у кого есть машина. В дополнение к подземной одноэтажной парковке около дома появятся машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для инвалидов.