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21 сентября 2021 20:30

Геннадий Онищенко: Протест против вакцинации – проявление невежества. Я б таких родителей, у которых погибает ребенок из-за отсутствия прививки, под суд отдавал

Знаменитый доктор медицинских наук сделал укол против гриппа в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» и сайта kp.ru
Авторы (2):
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Михаил АНТОНОВМихаил АНТОНОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Геннадий Онищенко , последовательный и принципиальный сторонник вакцинации, решил агитировать личным примером

Геннадий Онищенко , последовательный и принципиальный сторонник вакцинации, решил агитировать личным примером

Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот эфир Hадио "Комсомольская правда" был организован для популяризации вакцинации от гриппа и посвящен 99-летию Роспотребнадзора, которым гость программы академик Геннадий Григорьевич Онищенко много лет руководил.

Геннадий Онищенко , последовательный и принципиальный сторонник вакцинации, решил агитировать личным примером: сделать прививку от гриппа ( а от коронавируса доктор, конечно же, уже вакцинировался ранее) в прямом эфире.

Вместе с ним совершить это полезное действие собрались и сотрудники редакции. Для акции в офис Издательского дома приехала целая бригада медиков, вооруженная как вакцинами, так и всеми другими необходимыми инструментами и материалами: шприцами, бинтами и, конечно, аптечкой с медикаментами на случай непредвиденных реакций на укол ( а как же, безопасность – важнее условие!).

В результате в редакции привились полтора десятков сотрудников.

Попутно академик ответил и на актуальные «прививочные» вопросы.

Прежде всего: не опасается ли он постпрививочного обострения каких-нибудь своих сопутствующих заболеваний?

- Не опасаюсь, -заверил академик, - потому что прежде был осмотрен врачом. Вы же помните, что направление на прививку в поликлинике дает участковый терапевт? То есть эта мера как раз для тех, кто сомневается в своем здоровье.

- Геннадий Григорьевич, а что за вакцину от гриппа нам предлагают?

- Квадри. То есть, четырехвалентную. То есть, против четырех ожидаемых нынешней осенью штаммов: Н1N1,(Виктория), Н3N2(Камбоджа), В(Вашингтон) и есть В (Пхукет). Вакцина российская, отечественная, и этими вакцинами в нашей стране сегодня должно быть привито не менее 70 миллионов граждан. Вообще в живой природе курсируют 16 видов гриппа. Мы говорим сегодня о четырех актуальных штаммах.

Для акции в офис Издательского дома приехала целая бригада медиков

Для акции в офис Издательского дома приехала целая бригада медиков

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Прививаться обязательно?

- Показана прививка прежде всего людям старшего возраста, у которых есть осложненные болезни, связанные с эндокринной системой, с кардиологией. Школьникам - потому что 17 миллионов ребят наших вернулись в классы и подвержены опасности заражения. В эту категорию людей с высоким риском инфицироваться попадают все, чья деятельность связана с общением: работники торговли, общественного питания и журналисты тоже, поскольку являются активными группами, которые общаются с большим количеством людей.

В соответствиии со 157-м законом об имуннопрофилактике в Российской Федерации каждый идет на прививку на основе принципа информированного согласия. Доктор проводит беседу, убеждает и даст заполнить письменное согласие…Место укола нужно сутки не мочить - баня, сауна, алкоголь - три дня исключаем. И физические нагрузки тоже.

Онищенко привился от гриппа в прямом эфире вместе с журналистами «Комсомольской правды»

- Геннадий Григорьевич, многие считают, что, сделав Спутник V и получив антитела прививку от гриппа можно не делать.

- Нет. Привиться от гриппа необходимо тоже. Дело в том, что вакцина - это специфическое средство профилактики. Она работает только на тот конкретный вирус или микроб, на который она приготовлена. Поэтому в данном случае прививка от коронавируса против гриппа бесполезна.

Этот эфир Hадио "Комсомольская правда" был организован для популяризации вакцинации от гриппа

Этот эфир Hадио "Комсомольская правда" был организован для популяризации вакцинации от гриппа

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А может ли после вакцины гриппа появиться какое-то недомогание?

- Любая вакцинация - это серьезная иммунобиологическая операция. Мы вмешиваемся в нашу иммунную систему и она начинает вырабатывать специфический ответ на введенный антиген. Это определенный стресс для иммунной системы.

- Геннадий Григорьевич, вернемся к Спутнику и к вакцине от гриппа. Ведь, казалось бы, простая штука - на взгляд обывателя - добавьте в Спутник вакцину от гриппа и прививайте одним уколом сразу и от коронавируса, и от гриппа.

- Мы такие вещи делаем, когда есть смысл. Но вакцина против гриппа каждый год новая.

А что касается Спутника, то это препарат принципиально другого плана. Берется аденовирус (вирус Вектор, он человеческий, нейтральный для нас), в него вставляется плазмида, отвечающая за иммунный ответ, а через три недели делается вторая инъекция, после которой достигается достаточный уровень защитных тел. В принципе совмещение разных вакцин возможно, но конкретно это сочетание нами не изучено, нет достаточного объема наблюдений, потому мы воздерживаемся.

- Нам все время говорят: если вы сделали Спутник, то прививаться против гриппа нужно через месяц.

- Таков порядок. Желательно выждать, чтобы антитела успели выработаться. Выработка антител происходит не ранее, чем через 7-10 дней после прививки.

- Всю прошлую осень и зиму мы говорили исключительно про COVID-19, а про грипп – нет.

- Вы правильно заметили. В прошлом году такого видимого эпидемического подъема гриппа не было. По следующим причинам: во-первых, в прошлом году мы привили примерно 70 миллионов человек. Во вторых, все те мероприятия, которые мы рекомендовали - по ношению масок, по запрещению массовых мероприятий – сработали не только против ковида, но и против гриппа. Для меня было чудом, что мы стали носить маски. Хотя вот китайцы давно в них ходят. Это даже не дисциплина, это культура здоровьесбережения.

В результате в редакции привились полтора десятков сотрудников

В результате в редакции привились полтора десятков сотрудников

Фото: Иван МАКЕЕВ

-Некоторые говорят: с гриппом научились бороться, так что я и без вакцинации против него проживу.

- Грипп бесследно не проходит. У него осложняются все его хронические заболевания - сердечнососудистые, почечные, эндокринные, кардиология.. И в совокупности человеческая популяция несет огромный ущерб за счет обострения хронических заболеваний, за счет смертей, которые не называются смертью от гриппа. Так же и у коронавируса после перенесенного заболевания возникают достаточно серьезные гематологические очень ярко выраженные осложнения.

- Теперь мы будем вакцинироваться каждый год и от COVID-19?

- Ну, не факт. Потому что ковид все-таки более консервативен. Он не меняется каждый год кардинально. Только в каких-то деталях.

- Откуда у нас столько антипрививочников?

- От незнания, от невежества. А когда у педиатра на руках умирает ребенок, например, от заглоточного отека, который возникает из-за коклюшного компонента, а ему говорят – не надо прививку, он бы на говорящего посмотрел, как на сумасшедшего.

Вот я ругал совсем недавно одну маму из Нижнего Новгорода, активную антипрививочницу. Ее мальчик падает с велосипеда, получает банальную ссадину на коленке и - умирает от столбняка. Это в наше-то время! Вот я просто официально сказал, что эту маму надо судить. Потому что она убила своего ребенка своим активным невежеством, я бы так сказал.

- Если человек сделал вакцину и заболел - такое может быть?

- Может быть. Как правило, такое случается, если организм не успел выработать иммунитет. Скажем, если человек ослабленный, пожилой, например, страдает диабетом, сердечнососудистой патологией, у него есть проблемы с онкологией.

- А если молодой, здоровый вроде бы?

- Есть 10% людей совершенно здоровых, молодых, энергичных, активных, но с такой особенностью: они не вырабатывают иммунитет.

Геннадий Онищенко рассказал о вакцине от гриппа, которой прививают россиян в 2021 году

- Геннадий Григорьевич, если бы сейчас у вас была бы какая-нибудь волшебная кнопка под названием «принудительная вакцинация», нажали бы?

- Нет. И не надо. Когда в 1997 году приняли 157-й закон об иммунопрофилактике, очень долго спорили по этому поводу. В результате был заложен принцип добровольности, принцип информировнаного согласия.

Хотя есть контингент, где требуется обязательная вакцинация от определенных заболеваний. Это те люди, которые избрали профессией сферу обслуживания: торговля, общественное питание, медицина. Там человек, устраиваясь на работу, берет на себя обязательство проходить медицинские осмотры, причем, с очень четкой периодичностью. Если он, допустим, не обследуется на туберкулез, у меня есть право отстранить его от работы. Потому что для него это техника безопасности. Потому, что, заболев, он может заразить посетителей.

- То, что вокруг президента заболели ковидом десятки человек, это прокол?

- Это очень серьезный прокол тех, кто отвечает за безопасность президента. Этого не должно быть.

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