Геннадий Онищенко: Протест против вакцинации – проявление невежества. Я б таких родителей, у которых погибает ребенок из-за отсутствия прививки, под суд отдавал

Геннадий Онищенко , последовательный и принципиальный сторонник вакцинации, решил агитировать личным примером Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот эфир Hадио "Комсомольская правда" был организован для популяризации вакцинации от гриппа и посвящен 99-летию Роспотребнадзора, которым гость программы академик Геннадий Григорьевич Онищенко много лет руководил.

Геннадий Онищенко , последовательный и принципиальный сторонник вакцинации, решил агитировать личным примером: сделать прививку от гриппа ( а от коронавируса доктор, конечно же, уже вакцинировался ранее) в прямом эфире.

Вместе с ним совершить это полезное действие собрались и сотрудники редакции. Для акции в офис Издательского дома приехала целая бригада медиков, вооруженная как вакцинами, так и всеми другими необходимыми инструментами и материалами: шприцами, бинтами и, конечно, аптечкой с медикаментами на случай непредвиденных реакций на укол ( а как же, безопасность – важнее условие!).

В результате в редакции привились полтора десятков сотрудников.

Попутно академик ответил и на актуальные «прививочные» вопросы.

Прежде всего: не опасается ли он постпрививочного обострения каких-нибудь своих сопутствующих заболеваний?

- Не опасаюсь, -заверил академик, - потому что прежде был осмотрен врачом. Вы же помните, что направление на прививку в поликлинике дает участковый терапевт? То есть эта мера как раз для тех, кто сомневается в своем здоровье.

- Геннадий Григорьевич, а что за вакцину от гриппа нам предлагают?

- Квадри. То есть, четырехвалентную. То есть, против четырех ожидаемых нынешней осенью штаммов: Н1N1,(Виктория), Н3N2(Камбоджа), В(Вашингтон) и есть В (Пхукет). Вакцина российская, отечественная, и этими вакцинами в нашей стране сегодня должно быть привито не менее 70 миллионов граждан. Вообще в живой природе курсируют 16 видов гриппа. Мы говорим сегодня о четырех актуальных штаммах.

Для акции в офис Издательского дома приехала целая бригада медиков Фото: Иван МАКЕЕВ

- Прививаться обязательно?

- Показана прививка прежде всего людям старшего возраста, у которых есть осложненные болезни, связанные с эндокринной системой, с кардиологией. Школьникам - потому что 17 миллионов ребят наших вернулись в классы и подвержены опасности заражения. В эту категорию людей с высоким риском инфицироваться попадают все, чья деятельность связана с общением: работники торговли, общественного питания и журналисты тоже, поскольку являются активными группами, которые общаются с большим количеством людей.

В соответствиии со 157-м законом об имуннопрофилактике в Российской Федерации каждый идет на прививку на основе принципа информированного согласия. Доктор проводит беседу, убеждает и даст заполнить письменное согласие…Место укола нужно сутки не мочить - баня, сауна, алкоголь - три дня исключаем. И физические нагрузки тоже.

- Геннадий Григорьевич, многие считают, что, сделав Спутник V и получив антитела прививку от гриппа можно не делать.

- Нет. Привиться от гриппа необходимо тоже. Дело в том, что вакцина - это специфическое средство профилактики. Она работает только на тот конкретный вирус или микроб, на который она приготовлена. Поэтому в данном случае прививка от коронавируса против гриппа бесполезна.

Этот эфир Hадио "Комсомольская правда" был организован для популяризации вакцинации от гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

- А может ли после вакцины гриппа появиться какое-то недомогание?

- Любая вакцинация - это серьезная иммунобиологическая операция. Мы вмешиваемся в нашу иммунную систему и она начинает вырабатывать специфический ответ на введенный антиген. Это определенный стресс для иммунной системы.

- Геннадий Григорьевич, вернемся к Спутнику и к вакцине от гриппа. Ведь, казалось бы, простая штука - на взгляд обывателя - добавьте в Спутник вакцину от гриппа и прививайте одним уколом сразу и от коронавируса, и от гриппа.

- Мы такие вещи делаем, когда есть смысл. Но вакцина против гриппа каждый год новая.

А что касается Спутника, то это препарат принципиально другого плана. Берется аденовирус (вирус Вектор, он человеческий, нейтральный для нас), в него вставляется плазмида, отвечающая за иммунный ответ, а через три недели делается вторая инъекция, после которой достигается достаточный уровень защитных тел. В принципе совмещение разных вакцин возможно, но конкретно это сочетание нами не изучено, нет достаточного объема наблюдений, потому мы воздерживаемся.

- Нам все время говорят: если вы сделали Спутник, то прививаться против гриппа нужно через месяц.

- Таков порядок. Желательно выждать, чтобы антитела успели выработаться. Выработка антител происходит не ранее, чем через 7-10 дней после прививки.

- Всю прошлую осень и зиму мы говорили исключительно про COVID-19, а про грипп – нет.

- Вы правильно заметили. В прошлом году такого видимого эпидемического подъема гриппа не было. По следующим причинам: во-первых, в прошлом году мы привили примерно 70 миллионов человек. Во вторых, все те мероприятия, которые мы рекомендовали - по ношению масок, по запрещению массовых мероприятий – сработали не только против ковида, но и против гриппа. Для меня было чудом, что мы стали носить маски. Хотя вот китайцы давно в них ходят. Это даже не дисциплина, это культура здоровьесбережения.

В результате в редакции привились полтора десятков сотрудников Фото: Иван МАКЕЕВ

-Некоторые говорят: с гриппом научились бороться, так что я и без вакцинации против него проживу.

- Грипп бесследно не проходит. У него осложняются все его хронические заболевания - сердечнососудистые, почечные, эндокринные, кардиология.. И в совокупности человеческая популяция несет огромный ущерб за счет обострения хронических заболеваний, за счет смертей, которые не называются смертью от гриппа. Так же и у коронавируса после перенесенного заболевания возникают достаточно серьезные гематологические очень ярко выраженные осложнения.

- Теперь мы будем вакцинироваться каждый год и от COVID-19?

- Ну, не факт. Потому что ковид все-таки более консервативен. Он не меняется каждый год кардинально. Только в каких-то деталях.

- Откуда у нас столько антипрививочников?

- От незнания, от невежества. А когда у педиатра на руках умирает ребенок, например, от заглоточного отека, который возникает из-за коклюшного компонента, а ему говорят – не надо прививку, он бы на говорящего посмотрел, как на сумасшедшего.

Вот я ругал совсем недавно одну маму из Нижнего Новгорода, активную антипрививочницу. Ее мальчик падает с велосипеда, получает банальную ссадину на коленке и - умирает от столбняка. Это в наше-то время! Вот я просто официально сказал, что эту маму надо судить. Потому что она убила своего ребенка своим активным невежеством, я бы так сказал.

- Если человек сделал вакцину и заболел - такое может быть?

- Может быть. Как правило, такое случается, если организм не успел выработать иммунитет. Скажем, если человек ослабленный, пожилой, например, страдает диабетом, сердечнососудистой патологией, у него есть проблемы с онкологией.

- А если молодой, здоровый вроде бы?

- Есть 10% людей совершенно здоровых, молодых, энергичных, активных, но с такой особенностью: они не вырабатывают иммунитет.

- Геннадий Григорьевич, если бы сейчас у вас была бы какая-нибудь волшебная кнопка под названием «принудительная вакцинация», нажали бы?

- Нет. И не надо. Когда в 1997 году приняли 157-й закон об иммунопрофилактике, очень долго спорили по этому поводу. В результате был заложен принцип добровольности, принцип информировнаного согласия.

Хотя есть контингент, где требуется обязательная вакцинация от определенных заболеваний. Это те люди, которые избрали профессией сферу обслуживания: торговля, общественное питание, медицина. Там человек, устраиваясь на работу, берет на себя обязательство проходить медицинские осмотры, причем, с очень четкой периодичностью. Если он, допустим, не обследуется на туберкулез, у меня есть право отстранить его от работы. Потому что для него это техника безопасности. Потому, что, заболев, он может заразить посетителей.

- То, что вокруг президента заболели ковидом десятки человек, это прокол?

- Это очень серьезный прокол тех, кто отвечает за безопасность президента. Этого не должно быть.