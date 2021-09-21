В метро Москвы продублировали указатели для узбеков и таджиков

Дублирующие надписи сделали на тех станциях, откуда идут автобусы до миграционного центра «Сахарово»... Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Баромад», «куча», «маркази мухачират» - это «выход», «улица» и «миграционный центр» на фарси. Языком пользуется большинство народов Таджикистана. Такие указатели появились на некоторых станциях столичной подземки. Кроме русского языка и фарси, которые используют кириллицу, на табличках - дублирование на узбекском, но уже латиницей. А вот английского языка, например, нет.

Новинку горожане восприняли неоднозначно. Сразу вспомнили, что у нас для получения гражданства нужно сдавать экзамен по великому и могучему. И вообще мы в многонациональной стране, но на татарском или чеченском в Москве указатели не дублируют. А языкам народов из Средней Азии вдруг преференция.

...об этом тоже сообщают на табличках. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Но все оказалось логично. В пресс-службе Мосметро объяснили, что от станций «Прокшино» и «Лесопарковой», где и появилась новая навигация, отправляются маршруты до миграционного МФЦ «Сахарово». Поэтому для удобства его посетителей сделали перевод. Представители подземки подчеркнули, что задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров.

Среди представителей диаспор мнения разделились. Одни поблагодарили транспортников за навигацию. Ведь с ее помощью мигранты перестанут докучать местным жителям расспросами, в какую сторону им идти. Другие опасаются, что нововведение разозлит коренных жителей. Поэтому лучше бы соотечественникам раздавали персональные памятки на родных языках. Третьи вообще обиделись, мол, наши соотечественники не настолько безграмотные, чтобы писать им слово «выход» на двери из метро.

Кстати, двуязычные указатели используют в некоторых этнических районах на территории США. Популярнее всего китайский, корейский, и, конечно, испанский языки (близость к Латинской Америке). В Великобритании навигация на крупных магистралях дублируется на немецком, французском, испанском, польском, румынском, голландском, венгерском и словацком языках.