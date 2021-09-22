Петр Бирюков: научный квартал МГТУ им. Баумана обеспечат необходимым энергопитанием

Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый научный квартал столицы, формирующийся вокруг МГТУ им. Баумана, будет надежно обеспечен электроэнергией, заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Для полноценного обеспечения нового объекта московские энергетики запланировали с строительство 11 трансформаторных подстанций. На них будет установлено современное сетевое оборудование, кроме того, инфраструктурные объекты свяжут распределительные кабельные линии, длина которых в общей сложности превысит 21 км.

«Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью. Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры, - сообщил Петр Бирюков. - Технологическое присоединение будет выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений - 20 кВ. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии».

Как ожидается, работы над новой энергосистемой научного квартала МГТУ начнутся уже в этом году. При этом максимальная мощность комплекса составит 26,1 МВт, а снабжение его электричеством планируется обеспечить по второй категории надежности. Это означает, что при даже если на основной линии возникнут технологические нарушения, напряжение в автоматическом режиме будет переключено на резервную.