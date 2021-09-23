Металлолом из Арктики отправлен на переплавку в Комсомольск-на-Амуре

Так вывозили металлолом из Тикси. Фото: Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Арктика за годы освоения накопила огромное количество металлолома. По подсчетам специалистов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, 4,5 миллионов тонн отходов находится в 13 самых северных районах республики. Это бочки, провода, кузова автомобилей, корпуса кораблей. Первые 435 тонн всего этого максимально спрессуют и контейнерами отправят на переплавку. Об этом сообщает пресс-центр республики Якутия в Москве

-Груз, который волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали в якутском поселке Тикси, доставлен в терминал «Нижний Бестях», - сообщили в представительстве. - После разделки и брикетирования он будет погружен в контейнеры, после чего железной дорогой отправится на переплавку на завод «Амурсталь» в Комсомольск-на-Амуре.

Правительство республики поддерживает этот проект. В Якутии понимают, что в Арктике необходима "генеральная уборка". А переработанный металл еще послужит людям. Сложность в том, что почти весь лом ( 84%) необходимо вывезти из труднодоступных северных районов. Но тем и важна задача - очистить территорию вечной мерзлоты. Вопросы экологии этой зоны названы одним из векторов развития республики и обозначены вплоть до 2035 года.

Напомним, федеральный проект «Чистая Арктика» начал реализовываться в июле 2021 года, и за несколько месяцев волонтеры очистили свыше 60 га земли в арктических регионах страны, вывезли 600 тонн металлолома, 150 кубометров пластика и почти 3 тысячи жестяных бочек. Сейчас работа по очистке Арктики продолжается. Добровольцы должны привести в порядок огромную территорию, которая включает не только Якутию, но и республику Коми, Карелию, Мурманскую и Архангельскую области. На официальном сайте чистая-арктика.рф можно записаться в волонтеры проекта.