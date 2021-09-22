Николай Басков: Ищу жену и мечтаю о детях

Певец Николай Басков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось, еще вчера Николай гремел на всю Москву с сольником «А мне 25!». Глазом не успели моргнуть, как Басков уже отмечает 45-летие. (День рождения артиста - 15 октября, прим.ред) За это время наш герой успел блеснуть на сцене Большого театра, гастролировал по всему миру с Монтсеррат Кабалье, женился на дочери своего продюсера Бориса Шпигеля Светлане, стал отцом мальчика Бронислава и тихо развелся. Теперь Николай сам себя продюсирует, с бывшими родственниками не общается, мол, у каждого давно своя жизнь. С сыном тоже не видится. Говорит, поначалу та сторона не пылала желанием его видеть. Посему Николай мудро рассудил, что сын вырастет, сам во всем разберется.

После развода были и другие яркие дамы с Басковым. Николай грелся на Мальдивах с Волочковой и чуть было не женился на фотомодели Виктории Лопыревой. Правда, уже года два о его личной жизни ничего не слышно. На всех светских раутах Николай появляется один. Мы встретились с Басковым накануне юбилея, чтобы разведать у него дальнейшие планы по покорению мира и разузнать, почему он до сих пор не женился.

Николай Басков. Фото: архив телеканала Россия-1

«Я в душе ребенок»

- Три года ты не давал больших интервью. Копил силы перед юбилеем или после дуэта с Милохиным в блогеры подался?

- Соцсети и правда стали важной платформой для артистов, где ты можешь рассказать подписчикам о любой проблеме. Это твоя аудитория, которая всегда на тебя подписана, им интересно следить за твоей жизнью. А что касается таких глобальных интервью, просто настолько сейчас все размывается в интернет-проектах, куда приходят артисты, отвечают на какие-то вопросы блогеров... Я туда не хожу. Если мне надо что-то сказать, то лучше я скажу это в том издании, которое люблю и доверяю. Не то сейчас время, чтобы разбрасываться словами.

- Как вообще к цифрам в паспорте относишься? Не пугают?

- Я в душе все равно ребенок. Мы живем в такое непростое время. Никто не знает, как дальше будет прогрессировать этот коронавирус. Поэтому то, что мне исполняется 45, это уже радость. Дай бог, что я жив-здоров. Потому что некоторые мои друзья сгорели в 30 лет от коронавируса. Сейчас надо радоваться каждому дню. Если бы мне предложили пройти этот путь заново, я бы ничего не поменял. Потому что каждая моя встреча, каждая моя какая-то история, и творческая, и личная, всегда меня учила чему-то. В последнее время мой девиз - учиться любить людей с недостатками и восхищаться людьми с достоинствами.

- Кризис среднего возраста уже прошел?

- Мне кажется, что я еще не в среднем возрасте (смеется). До 50 - это все равно совершенно молодой энергичный человек.

- Ну, для мужчины - понятно.

- Да нет, время поменялось, нет возраста сейчас. Ты посмотри на кумиров миллионов: Шер, Ротару, Пугачева, Леонтьев. Как они все здорово выглядят! А Лещенко вообще красавец! Хотя в следующем году Лев Валерьянович будет праздновать 80-летие. Вот на таких людей надо равняться. Я счастлив, что остаюсь одним из востребованных артистов в нашей стране. Я за все благодарю каждый день сначала Бога, а потом благодарю родителей. Папу, который ушел из жизни (Виктор Владимирович служил в центральном аппарате Министерства обороны РФ, умер в 67 лет, два года назад. - Ред.), маму, которая для меня сейчас самый важный и дорогой человек.

«Папа уходил очень тяжело»

Николай с отцом Виктором Владимировичем и мамой Еленой Николаевной. Фото: Личный архив

- Ты к 45 годам с какими целями пришел?

- Успеха я достиг, я вроде бы и знаменит, и популярен, и прекрасно выгляжу. И слава богу, зарабатываю. Ведь, как говорят, самое большое счастье для человека - это реализоваться в любимой профессии, и чтобы она еще приносила тебе доход. У меня это все произошло, но я потерял отца... Он болел очень серьезно, сейчас я могу об этом рассказать. У папы был рак мозга, уходил он очень тяжело. На работе я старался держать лицо, быть позитивным, но мне было непросто. Потому что каждый месяц приходили какие-то анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда папа уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил в себе, посторонних не посвящал в свою беду. Отец ушел, а эта боль со мной так и осталась... Возможно, поэтому я к 45 годам пока не успел создать семью.

- Но ты сейчас, после ухода папы, понимаешь, насколько важна семья, чтобы рядом были близкие, дети...

- Я мог бы последовать веяниям моды и в любой момент завести детей, родить, как говорят, для себя. Но я вырос в полноценной семье, и я очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей. Это мое главное желание.

- Тебя разочаровали женщины? Может, тебе переключиться на тех, кто попроще?

- Да и попроще у меня были. Я планировал после 40 завести семью, но меня подкосила болезнь папы. Я был полностью погружен в эту проблему. Папу лечили и за границей, в Германии, потом и в России. Я много работал, поскольку это были дорогостоящие процедуры, химиотерапия. Все это отразилось на моем психологическом состоянии. Близкий человек уходил, невозможно было переключиться на что-то другое.

Что касается женщин, то я не могу сказать, что мне сейчас не хватает внимания или я испытываю недостаток в любви. Но понимаешь, когда ты находишься на волне успеха, очень сложно найти человека, который будет жить для тебя и во имя тебя. Хотя не только у знаменитых людей есть такие проблемы. Не дается все людям сразу, надо пройти через испытания. Кто-то находит свое счастье в молодости, потом разочаровывается. Если бы я не прошел историю семейной жизни, тогда еще можно было бы меня доканывать: почему вы не женились, почему у вас нет детей. Но у меня за плечами есть все-таки брак, пусть даже и с грустным финалом. И потом, я не чувствую себя одиноким, потому что вся моя жизнь в разъездах. Плюс я сейчас достраиваю загородный дом. Может быть, когда справлю новоселье в новом доме, рядом со мной уже будет жена, с которой я проживу долго и счастливо. И в планах у меня, конечно, создать семью и родить детей.

- То есть ты сейчас от нас никого не прячешь?

- Может, и прячу (смеется). Столько всего у меня выставлялось в этой жизни напоказ, что я решил: может быть, отчасти все мои неудачи на личном фронте были связаны с тем, что меня обсуждали, говорили, что все мои отношения - это пиар. Эти сплетни приводили к определенному недопониманию с моими женщинами, и наши отношения постепенно сходили на нет. Я так устал от выяснений отношений, что не хочу уже на это тратить свое время. Во время пандемии огромное количество моих коллег осталось без работы. Я, слава богу, востребован. И мне хочется так же продолжать делать невероятные шоу, снимать новые клипы, записывать новые песни, потому что творчески я еще не все сказал самому себе и своему зрителю.

«Секс тоже важен»

- Судя по женщинам, которых ты демонстрировал, не верится, что ты искал мать своих детей. Рядом с такими скорее ищут секс, а не любовь.

- Дурной был. Но меня понять можно. Секс тоже важен.

- Вряд ли ты в Насте Волочковой видел спутницу жизни.

- К человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. Просто всегда сначала привлекает внешность, а потом уже начинаешь открывать душу женщины. Но чтобы жить в гармонии, надо узнать друг друга и понять плюсы и минусы. Я такой человек, который любит заботиться, восхищаться, быть романтиком, дарить невероятные эмоции. И я хотел бы, чтобы это было взаимно. Создать и сохранить семью - огромный взаимный труд. И в большей степени могу сказать, что «погода в доме» зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается все. А женщина должна быть тылом и поддержкой.

- И сейчас ты ищешь любовь?

- Я ищу! Знаешь, как это бывает? Бывает, в какой-то момент - раз, и всё. И ты понимаешь, что вот, наверное, это твое.

- Про тебя говорят, что ты очень щедрый с девушками. Волочкова до сих пор твоими бриллиантами хвастается.

- Меня все время спрашивают: «Когда вы женитесь, Николай?» Я говорю: «Вот как на свадьбу накоплю». А мне говорят: «Ну а чего, вы не можете накопить до сих пор?» Я отвечаю: «Как только я начинаю новые романтические отношения, то сразу спускаю все, что копил на свадьбу».

- Психологи говорят, что если мужчина ценит женщину, значит, он на нее с удовольствием тратит. На кого из своих женщин ты больше всех потратил?

- Сложно подсчитать. Я люблю радовать любимых, баловать близких. Когда я был в отношениях, то ни разу не приходил домой без цветов.

- В пандемию тебе не скучно было в холостяцкой квартире?

- Я жил у друзей на даче. И все равно забот много было. Зарплату коллективу надо было платить, плюс стройка моего дома из-за пандемии встала.

- А мама не наседает на тебя? Мол, женись, внуков хочу.

- Да нет, она спокойна. Для мамы главное, чтобы я был счастлив и здоров.

Непристойные предложения

- Тебе удалось сохранить команду в пандемию?

- Я не уволил ни одного сотрудника. Они отчасти моя семья. Есть только две причины для увольнения - предательство и неуважение.

- Сейчас артистам сложнее стало зарабатывать. Концертов-то нет.

- Сейчас есть реклама, частные мероприятия. В пандемию поначалу было затишье в работе, люди сидели дома, а потом заскучали, стали приглашать выступить на закрытых домашних вечеринках. Многие устали от всей этой внешней ситуации, которая настолько угнетает, что люди не всегда с ней справляются. А что может лучше всего разрядить обстановку? Наверное, радость от общения с близкими, с родными, с компанией за столом, с хорошей музыкой. Поэтому люди, слава богу, стали приглашать артистов, чтобы хоть как-то развеяться от того, что гнетет со всех сторон.

Артист признается: в душе он до сих пор ребенок. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Много неприличных предложений получаешь на корпоративах? Дамы не пытаются заманить в номера за деньги?

- Да, были такие предложения. Чаще всего эта грань переступалась после определенного алкогольного вливания. А когда тебе люди что-то говорят по пьяни, на это не надо реагировать. Все-таки моя профессия радовать людей, а не удовлетворять.

- И как ты выходил из положения?

- Конечно, я отшучиваюсь. Я всегда говорю: «Может быть, вы кого-то помоложе найдете?» У меня даже был такой момент, когда я говорил: «Деньги вы предлагаете приличные, но это не значит, что я справлюсь физически».

- Коль, я тут еще прочитала, что ты не пьешь. Это после пьяного интервью в Rolling Stone бросил пить?

- Я и тогда не особо пил. Я вообще везде первопроходец, можно сказать. Я первый ведущий реалити-шоу «Дом» был. После меня уже понеслось дальше. Я первый артист, который дал пьяное интервью. Теперь то, что творится в YouTube у разных блогеров, они просто по сравнению со мной малые дети.

- Ты в том интервью говорил, мол, «вся наша эстрада - это временщики, великих практически не осталось». Сейчас изменилось что-то?

- Да нет, великие были, есть и будут. Просто меняется время, и меняются тенденции. И это надо воспринимать нормально, потому что музыка не стоит на месте, она все время развивается. Потом, слушай, мне было 25 лет, когда я дал это интервью. Я тогда еще веселился. Я такой человек, который три рюмки выпьет - и все, у меня уже голова набекрень: я либо поведу праздник в ситуацию «без комплексов», либо огнетушителем полью всех гостей.

- Ты тогда сказал, что Шнур тебе кажется самым настоящим в шоу-бизнесе. А сейчас тебе кто кажется настоящим?

- В каждом времени есть свои герои и в каждом времени есть своя классика. Поэтому я не могу сегодня, уже со своего опыта, никого осуждать… Люди находят самореализацию в блогерстве, в эстраде или в чем-то еще. И если это им приносит удовольствие и дает возможность зарабатывать деньги, то я восхищаюсь этими людьми.

- «Смех и радость мы приносим людям». Все равно это миссия.

- Да, это большая моя миссия. Когда я был на Корфу у одного прозорливого монаха (я очень люблю ездить туда, и многие артисты там бывают, потому что это прекрасное место), мне разрешили задать ему один вопрос. Я его спросил, в чем мое предназначение. И он мне сказал: «Ты радость». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Неси людям радость». Потому что меня все время мучил вопрос: что я пою, может быть, надо было оперу петь, а может быть, надо было другое что-то петь... Понимаешь, у меня настолько разноплановое творчество, и я все время не понимал, какой же я, Николай Басков. Я в последнее время просто был на распутье. Спрашивал себя: кто я? Этот старец мне дал ответ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Может быть, еще вернусь на оперную сцену»

Своей наставницей певец считает оперную звезду Монтсеррат Кабалье. Фото: Личный архив

- Не жалеешь, что не выбрал оперную карьеру? Все-таки ты раньше называл эстраду своим хобби.

- Не жалею. Хотя я всегда с трепетом относился к этому виду искусства и великим людям из этой сферы. У меня в коллекции есть автограф Карузо, который я много лет назад купил на аукционе. Может сложиться все так, что я и на оперную сцену вернусь. Лет в 50. Школу я получил великолепную. Я горжусь, что великая Монтсеррат Кабалье была моим педагогом по вокалу. В одном из интервью она сказала, что у нее два ученика - ее дочка Монсита и я. Кабалье была моей вокальной мамой. Я получил уникальную технику дыхания, благодаря которой легко пою уже столько лет.

- Зато никто не может сказать, что Басков поет под фонограмму.

- Когда ты поешь оперные спектакли с оркестром, петь эстрадные песни - это просто наслаждение. Я пою под фонограмму, когда это телевизионная съемка, где не выстроен звук. Многое от качества аппаратуры зависит. Плюс от количества артистов. Под каждого надо настроить звук, что не всегда получается.

КСТАТИ

«Похудел за пандемию, вешу 76 кило»

- Пандемия тебя сильно поменяла?

- Да. Причем в лучшую сторону. Потому что я, во-первых, привел себя в прекрасную форму, похудел. А во-вторых, она мне дала самую главную возможность, о которой я всегда мечтал. Я же никогда не мог отдохнуть больше, чем две недели. А сейчас я часто вижусь с друзьями.

- Как ты сейчас поддерживаешь себя в форме? Многие на карантине поправились.

- Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое. Физические упражнения важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через 8 часов следующий мой прием пищи. И в следующий раз я ем только через 16 часов. Я не голодаю, могу себе на праздниках позволить и сладкое. Сейчас я в прекрасной форме, вешу 76 килограммов.