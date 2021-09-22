В Москве задержан подросток, зарезавший отца и мать: «Мы слышали, как они кричали»

Задержанный школьник уже несколько лет употребляет наркотики и состоит на учете у психиатра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицию вызвали соседи, которые поздней ночью слышали через стенку крики.

- Очень громко кричали. Звали на помощь, - рассказал один из жильцов многоэтажки на Полярной улице (район Медведково, северо-восток Москвы).

Приехавший наряд полиции смог войти в квартиру и обнаружил тела мужчины и женщины в лужах крови. Обоим нанесли несколько десятков ударов ножом. При этом сам убийца тоже находился в квартире. Судя по всему, с супругами расправился их 16-летний сын.

- В момент задержания он находился в совершенно невменяемом состоянии. Руки в крови. Орудие убийства - кухонный нож - найден тут же, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, школьник уже несколько лет употребляет наркотики и состоит на учете у психиатра.

- По словам соседей, периодически он устраивал скандалы в состоянии психоза, родители вызывали ему скорую помощь, - продолжает источник. - Несколько раз подолгу лежал в стационарах психиатрических больниц. В том числе и в сентябре. Буквально за день до случившегося он вернулся из больницы, где пробыл несколько недель.

Как говорят жильцы дома на Полярной, погибшую семью сложно назвать благополучной. Убитая женщина нигде не работала, пила. Мужчина был разнорабочим в одной из коммунальных служб, но тоже, как говорят, иногда выпивал.

- В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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